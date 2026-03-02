El dólar oficial a $1.415: cómo quedaron el blue y los financieros este lunes

Luis Caputo habló sobre el impacto que podría tener la guerra de Medio Oriente en la economía: "El mejor escudo es tener una macro ordenada" (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Este lunes 2 de marzo el dólar oficial subió $15 y abrió a $1435 en el Banco Nación . Con el correr de las horas, y pasado el mediodía, la moneda norteamericana bajó a $1415.

Economía. El dólar bajó y tocó su menor valor desde septiembre del 2025

Conflicto. Tensión en Medio Oriente: caen las bolsas, el petróleo se dispara y el oro supera los US$5400

Con esos valores, la brecha entre el oficial y el blue es mínima , en torno al -0,7% a favor del oficial, algo muy poco común para el mercado argentino de los últimos años.

Cómo abrió la rueda cambiaria este lunes

En las primeras horas de la mañana, el dólar oficial había comenzado la jornada a $1.420 para la venta, y cerca de las 10.20 se confirmó el salto de $15 hasta los actuales $1.435, lo que implica una suba diaria del 1,06%.

En paralelo, el dólar blue mostró algo más de movimiento intradiario:

A primera hora operaba a $1.425 .

. Llegó a tocar los $1.430 cerca de las 11.18.

cerca de las 11.18. Luego volvió a bajar y, pasada las 12, se estabilizó otra vez en $1.425 para la venta.

Qué pasa con el dólar MEP, CCL, tarjeta y cripto

Además del oficial y el blue, el tablero cambiario de hoy se completa con los dólares financieros y otras referencias:

Dólar MEP : alrededor de $1.429 .

Dólar Contado con Liquidación (CCL) : cerca de $1.470 / $1.472 .

Dólar tarjeta : se ubica en torno a $1.865,50 , con el recargo del 30% sobre el oficial.

Dólar cripto: opera cerca de $1.455 en las principales plataformas.

Todos estos tipos de cambio mantienen variaciones diarias chicas, con una brecha muy acotada frente al oficial, en un contexto donde el Gobierno intenta sostener un esquema de “calma cambiaria” aun con el ruido externo que generan los mercados internacionales.

Por qué se mueve el dólar: impacto de la guerra y del contexto global

El comportamiento relativamente estable del dólar en Argentina se da en un mundo que hoy mira con preocupación la escalada del conflicto en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que incluyeron la muerte del líder supremo Ali Khamenei y dispararon el precio del petróleo y el gas.

En este contexto, el dólar a nivel global se fortalece como activo de refugio frente al euro y otras monedas, mientras los inversores ajustan sus carteras ante el riesgo de una inflación global más alta por el encarecimiento de la energía.

Dólar

Cómo operan las acciones en wall street este lunes

El impacto del conflicto se vio claro en la apertura de los mercados de Nueva York: según datos de Reuters, los principales índices de Wall Street arrancaron la rueda de hoy en fuerte baja.

El Dow Jones abrió con una caída de alrededor de 0,37% , unos 180 puntos abajo.

El S&P 500 retrocedió cerca de 0,8% .

El Nasdaq, el índice tecnológico, mostró el ajuste más fuerte, con pérdidas en torno al 1,5%.

Entre los sectores más golpeados figuran:

Empresas de viajes y turismo (aerolíneas, cruceros), por el encarecimiento del combustible y las cancelaciones de vuelos.

Bancos y financieras , afectadas por la mayor aversión al riesgo.

Compañías de consumo y tecnología, sensibles a cualquier enfriamiento de la actividad económica.

En contrapartida, se ve suba en las acciones de energéticas y de defensa, que suelen beneficiarse de los conflictos bélicos y la escalada en los precios del petróleo y el gas.

Para economías emergentes como la argentina, este combo de dólar global más fuerte, petróleo más caro y acciones en baja implica un escenario a monitorear: puede encarecer costos de energía, enfriar el apetito por riesgo y sumar presión sobre las monedas locales si la tensión se prolonga.

Luis Caputo Dólar Luis Caputo habló sobre el impacto que podría tener la guerra de Medio Oriente en la economía: "El mejor escudo es tener una macro ordenada" (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Luis Caputo habló sobre el impacto que podría tener la guerra de Medio Oriente en la economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este lunes al impacto que puede tener la guerra en Medio Oriente sobre la economía argentina y sostuvo que, ante un “shock externo fuerte”, “el mejor escudo es tener la macroeconomía ordenada”. También respaldó la decisión del presidente Javier Milei de alinearse “desde el minuto uno” con Estados Unidos e Israel en el conflicto.

Caputo remarcó que, además de la coyuntura internacional, Argentina necesita avanzar en reformas estructurales, en especial el desarrollo del mercado de capitales local para depender menos del financiamiento de Wall Street. En ese sentido, insistió en que es clave que los llamados “dólares del colchón” ingresen al sistema financiero formal, al señalar que esos ahorros representarían tres veces más que los pesos depositados en los bancos, y podrían utilizarse para impulsar crédito productivo, préstamos hipotecarios y obras de infraestructura.