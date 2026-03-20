Allanamientos en la AFA por el manejo de fondos en dólares

La Justicia federal ordenó allanamientos en las sedes de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) en el marco de una causa que analiza el manejo de dinero generado por la Selección Argentina. Los procedimientos se desarrollan en oficinas de la Ciudad de Buenos Aires y en el predio de Ezeiza.

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La medida la dispuso el juez Adrián González Charvay, quien busca documentación contable vinculada a operaciones con la empresa TourProdEnter, asociada al empresario Javier Faroni.

La investigación intenta determinar el destino de fondos generados en el exterior por contratos comerciales, derechos de televisión y partidos internacionales.

La causa pone la lupa sobre un circuito financiero que habría administrado cerca de 300 millones de dólares fuera del país. Parte de ese dinero, según la hipótesis judicial, habría sido transferido a sociedades sin actividad económica clara.

Entre las firmas bajo análisis aparecen compañías registradas en el exterior que habrían recibido fondos desde TourProdEnter. Para los investigadores, estas estructuras se utilizan para canalizar movimientos financieros sin trazabilidad directa.

La empresa principal se encuentra radicada en Estados Unidos y figura vinculada a personas del entorno de Faroni. Los registros bancarios y contratos forman parte del material que busca la Justicia.

Disputa judicial y avance del expediente

El expediente se inició bajo la órbita del juez Luis Armella, quien impulsó las primeras medidas para analizar cuentas y movimientos financieros. Días atrás, González Charvay solicitó la causa y avanzó con nuevos allanamientos.

El objetivo central consiste en reunir pruebas sobre transferencias internacionales y verificar la existencia de posibles desvíos de fondos.

Las medidas incluyen pedidos de informes a entidades bancarias y el análisis de documentación contable de las empresas involucradas.

Contratos de la Selección y rol de la dirigencia

Los contratos bajo investigación corresponden a acuerdos de explotación comercial de la Selección Argentina en el exterior. Estos convenios abarcan sponsoreo, derechos de transmisión y organización de amistosos.

Según la causa, estos acuerdos se firmaron durante la actual gestión de la AFA, encabezada por Claudio Tapia.

Parte del dinero generado por estas operaciones habría circulado a través de la empresa investigada, lo que motivó el análisis judicial sobre su destino final.

Transferencias y gastos bajo análisis

Dentro de la investigación aparecen movimientos bancarios vinculados a gastos en el exterior. Uno de los puntos analizados incluye el pago por el alquiler de una embarcación de lujo en Europa.

Los registros indican una transferencia desde una cuenta asociada a la empresa investigada hacia una firma náutica internacional. Este dato coincide con imágenes difundidas en redes sociales durante 2024.

La Justicia evalúa si estos gastos guardan relación con fondos provenientes de contratos de la Selección.