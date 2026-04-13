El dólar bajó por sexta rueda consecutiva y marcó su valor más bajo en seis meses

En paralelo, el dólar al público en el Banco Nación finalizó en $1385 para la venta, también en su menor valor en varios meses. La referencia oficial del banco mostró una cotización de cierre de $1335 para la compra y $1385 para la venta el 13 de abril.
Cómo quedó frente a la banda cambiaria
El movimiento del tipo de cambio se dio dentro del esquema de bandas que sigue el Banco Central. Para este 13 de abril de 2026, el límite superior del régimen cambiario se ubicó en $1675,85, mientras que el inferior fue de $832,49. Con ese marco, el dólar mayorista quedó $321,85 por debajo del techo de la banda.
El sistema de bandas cambiarias comenzó a regir el 11 de abril de 2025, con una flotación dentro de un rango determinado por el Banco Central.
Qué pasó con el blue y qué mira el mercado
Mientras el oficial volvió a bajar, el dólar blue mostró un comportamiento distinto y cerró en $1400, con una suba de 10 pesos en el día, según el reporte publicado por Infobae.
De acuerdo con el artículo, el mercado sigue con atención las compras diarias del Banco Central y las negociaciones económicas de la semana en Washington, en un contexto en el que los analistas también observan la evolución de las reservas y de la política monetaria.
La caída acumulada en 2026
Según los datos citados en la nota, en lo que va de 2026 el tipo de cambio oficial acumula una baja de 101 pesos, equivalente a 6,9%. Además, si se compara con el levantamiento del cepo para ahorristas del 11 de abril de 2025, el dólar mayorista subió 276 pesos desde entonces.