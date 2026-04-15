Argentina es el segundo país con mayor inflación de América Latina

En marzo , la economía en América Latina evidenció diferencias en el comportamiento de los precios al consumidor , en un contexto internacional condicionado por la volatilidad derivada del conflicto en Medio Oriente . Según las estadísticas oficiales publicadas, la inflación en ciertos casos registró un mayor ritmo de aumento.

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País. La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 32,6% en los últimos 12 meses

A su vez, en otros presentó señales de estabilidad o contención . Para dar cuenta de estas diferencias, se examinaron las variaciones de precios en diez economías de América Latina , lo que permite observar un panorama heterogéneo regional .

En el primer lugar del ranking inflacionario regional se ubica Venezuela . Según las cifras del Banco Central de Venezuela , el país registró en marzo una inflación mensual del 13,10% .

Ese registro lo ubica como el caso más severo de la región, con una suba acumulada de precios del 71,80% en el primer trimestre de 2026 . El comportamiento económico de Venezuela continúa mostrando una dinámica muy distinta a la del resto de los países vecinos, con incrementos mensuales que se mantienen en niveles de dos dígitos de forma sostenida.

En el segundo lugar aparece Argentina, que conserva una trayectoria inflacionaria que la separa del promedio regional. Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación de marzo fue del 3,4%, lo que llevó el acumulado del primer trimestre al 9,40%.

Seis países de la región tuvieron variaciones de precios inferiores al 1% mesual.

En el tercer escalón del ranking aparece Perú, ubicado por debajo de Argentina. El Banco Central de Reserva del Perú comunicó que la inflación de marzo fue del 2,38%.

Aunque se trata de un nivel sensiblemente inferior al registrado en Argentina, el acumulado del primer trimestre en el caso peruano llegó al 3,19%, lo que evidencia una presión inflacionaria superior a la de otras economías de la región que mantienen esquemas de precios más estables.

Impacto de factores externos y desempeño de economías intermedias

A nivel global, además, debe tenerse en cuenta que el período estuvo atravesado por factores externos que impactaron sobre los precios. La continuidad del conflicto en Medio Oriente generó inestabilidad en los mercados energéticos, lo que derivó en un aumento del valor internacional del petróleo.

En qué posición quedó Argentina en el ranking de inflación de América Latina.

Este elemento funcionó como un impulsor de inflación de origen externo en varias economías, elevando los gastos vinculados a la logística, el transporte y la elaboración de bienes esenciales.

No obstante, el incremento del precio del crudo no tuvo el mismo impacto en todos los países, algo que se refleja en las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de cada nación. En ese sentido, la forma en que cada Estado organiza su matriz energética y sus políticas de subsidios fue clave para definir cuánto de esa suba se trasladó finalmente a los precios al consumidor.

Chile se ubicó en el cuarto puesto del ranking regional, registrando en marzo una variación mensual del 1%. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la economía trasandina acumuló una inflación del 1,40% durante el primer trimestre.

Ranking de inflación.

Este resultado evidencia un cierto grado de estabilidad macroeconómica, incluso considerando la sensibilidad de su economía frente a las fluctuaciones de los precios internacionales de los combustibles importados.

En el quinto lugar del ranking se ubica Brasil, considerada la mayor economía de la región. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) informó que la inflación de marzo fue del 0,88%.

Estabilidad relativa y control macroeconómico en la región

En el acumulado del año, el país registra una suba de precios del 1,92%. Las cifras brasileñas reflejan una mayor capacidad de contención inflacionaria frente a las presiones externas, con indicadores que se mantienen en niveles relativamente estables y que otorgan un grado más alto de previsibilidad financiera en comparación con las economías que lideran el listado.

Según el Indec, la inflación argentina fue de 3,4% en marzo.

Durante marzo, el panorama inflacionario en la región evidenció marcadas diferencias en el comportamiento de los precios al consumidor, en un contexto internacional atravesado por la volatilidad del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con los datos de los organismos estadísticos oficiales de cada país, se observaron trayectorias divergentes: algunas economías con incrementos moderados y otras con niveles de estabilidad relativa.

En este marco, se analizaron diez economías de América Latina, lo que permite construir un panorama comparativo regional. En la parte alta del ranking se ubica Venezuela, que continúa mostrando la situación más crítica. Según el Banco Central de Venezuela, registró una inflación mensual del 13,10% en marzo.

El escenario económico regional de marzo estuvo marcado por una disparidad significativa en la evolución de los precios al consumidor.

El país acumula un 71,80% en el primer trimestre de 2026, lo que confirma una dinámica de alta inflación persistente y muy superior al resto de la región. En segundo lugar aparece Argentina, con una trayectoria que la mantiene entre las economías de mayor inflación regional. Según el Indec, la inflación de marzo fue del 3,4%, con un acumulado trimestral del 9,40%.

En tercer lugar se ubica Perú, cuyo Banco Central de Reserva informó una inflación mensual del 2,38% en marzo. El acumulado del primer trimestre alcanza el 3,19%, lo que refleja una presión inflacionaria menor que la argentina, aunque todavía relevante dentro del contexto regional.

Diferencias estructurales y cierre del ranking regional

En el plano global, el período estuvo influido por factores externos, especialmente la persistencia del conflicto en Medio Oriente, que impactó en los mercados energéticos internacionales.

La inflación se aceleró en algunos casos, pero mostró signos de estabilidad en otros.

Esto provocó un aumento del precio del petróleo, con efectos en cadena sobre la logística, el transporte y la producción de bienes esenciales. Sin embargo, el impacto no fue uniforme entre países, lo que se refleja en los datos del IPC nacional. La estructura de cada economía y sus políticas de subsidios energéticos resultaron determinantes para amortiguar o trasladar los aumentos.

En cuarto lugar aparece Chile, con una inflación mensual del 1% en marzo, según el INE. El país acumuló 1,40% en el primer trimestre. Este resultado refleja un escenario de relativa estabilidad macroeconómica, incluso frente a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles.

En quinto lugar se encuentra Brasil, la mayor economía de la región. El IBGE informó una inflación del 0,88% en marzo. El acumulado anual es de 1,92%, lo que muestra una tendencia de control de precios y mayor previsibilidad económica en comparación con los países de mayor inflación del ranking.

Los resultados muestran realidades muy diferentes en cada caso.

Paraguay ocupa el sexto puesto con una inflación del 0,80% en marzo, según el Banco Central del Paraguay. El acumulado trimestral es de 1,40%, igual que Chile. En séptimo lugar aparece Colombia, donde el DANE registró una variación del 0,78% en marzo, con un acumulado del 3,07% en el primer trimestre.

Este dato refleja una tendencia de desaceleración inflacionaria progresiva, en comparación con etapas previas. En la parte baja del ranking se ubican Uruguay, Ecuador y Bolivia, con variaciones mensuales inferiores al 0,5%. Uruguay, según el INE, registró 0,41% en marzo, con un acumulado de 1,68%.

Ecuador, según el INEC, tuvo una inflación del 0,12%, con un acumulado de 0,70% en 2026, consolidando un patrón de estabilidad de precios en economía dolarizada. Cierra el ranking Bolivia, con una variación mensual negativa del -0,34%, según el INE boliviano. El acumulado trimestral es de 0,34%, el nivel más bajo de la región, mostrando incluso un comportamiento de deflación mensual.

En el primer puesto del ranking regional de inflación se encuentra Venezuela.

En perspectiva regional, la distancia entre economías es marcada. Mientras Venezuela y Argentina mantienen niveles de inflación elevados, la mayoría de los países sudamericanos logró sostener variaciones inferiores al 1% mensual, absorbiendo parcialmente el impacto del aumento del petróleo.

En el caso argentino, si bien el dato la ubica entre las más altas de la región, las autoridades lo interpretan como parte de un proceso de desaceleración gradual de la inflación, condicionado tanto por factores internos como externos, en un escenario de búsqueda de convergencia regional de estabilidad de precios.