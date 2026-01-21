miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 09:43
Revisión.

El Parlamento europeo frenó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El Tribunal de Justicia de la UE deberá analizar el convenio recientemente firmado en Paraguay tras la resolución del Parlamento europeo.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Votación dividida en Estrasburgo

La resolución fue aprobada por una diferencia mínima: 334 votos a favor y 324 en contra. Con este resultado, la Eurocámara resolvió elevar el acuerdo a la Justicia del bloque para que sea analizado en profundidad antes de avanzar con su aplicación definitiva.

Intervención del Tribunal de Justicia de la UE

Con sede en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá evaluar si el tratado respeta los acuerdos y normas que rigen a los 27 países miembros del bloque. El análisis judicial se centrará en determinar la compatibilidad del convenio con los tratados comunitarios vigentes.

Críticas de la Comisión Europea

Desde la Comisión Europea cuestionaron la decisión del Parlamento. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, expresó el portavoz del organismo, Olof Gill. A pesar de las críticas, el envío del acuerdo a la Justicia implica una pausa en su camino institucional.

Posible aplicación provisional

Más allá de la revisión judicial, el Ejecutivo europeo mantiene la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional. Esta opción permitiría que algunas disposiciones del tratado entren en vigencia mientras el Tribunal de Justicia de la UE emite su dictamen.

La decisión del Parlamento Europeo marca un nuevo capítulo en el debate sobre el acuerdo UE-Mercosur, uno de los tratados comerciales más relevantes de los últimos años, y deja su futuro sujeto al análisis de la máxima instancia judicial del bloque.

