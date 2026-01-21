El Parlamento europeo frenó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El Parlamento Europeo decidió frenar el avance del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la UE para su revisión. La determinación se tomó tras una votación ajustada en la ciudad francesa de Estrasburgo, lo que introduce una nueva etapa de incertidumbre para el convenio firmado recientemente en Paraguay.

Votación dividida en Estrasburgo La resolución fue aprobada por una diferencia mínima: 334 votos a favor y 324 en contra. Con este resultado, la Eurocámara resolvió elevar el acuerdo a la Justicia del bloque para que sea analizado en profundidad antes de avanzar con su aplicación definitiva.

Intervención del Tribunal de Justicia de la UE Con sede en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá evaluar si el tratado respeta los acuerdos y normas que rigen a los 27 países miembros del bloque. El análisis judicial se centrará en determinar la compatibilidad del convenio con los tratados comunitarios vigentes.

Críticas de la Comisión Europea Desde la Comisión Europea cuestionaron la decisión del Parlamento. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, expresó el portavoz del organismo, Olof Gill. A pesar de las críticas, el envío del acuerdo a la Justicia implica una pausa en su camino institucional.

Posible aplicación provisional Más allá de la revisión judicial, el Ejecutivo europeo mantiene la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional. Esta opción permitiría que algunas disposiciones del tratado entren en vigencia mientras el Tribunal de Justicia de la UE emite su dictamen. La decisión del Parlamento Europeo marca un nuevo capítulo en el debate sobre el acuerdo UE-Mercosur, uno de los tratados comerciales más relevantes de los últimos años, y deja su futuro sujeto al análisis de la máxima instancia judicial del bloque.

