Acuerdo del Mercosur y la Unión Europea: cuáles serían los beneficios para Argentina

Tras el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo Comercial Interino entre el Mercosur y la Unión Europea , desde el Gobierno Nacional estiman que dicha firma representará un hito en la inserción internacional de la Argentina, con impactos directos sobre las exportaciones, la inversión y el acceso a mercados.

Según la evaluación oficial del Gobierno Nacional , el entendimiento mejorará sustancialmente las condiciones de acceso de los productos argentinos a uno de los principales mercados del mundo. La Unión Europea es un bloque de 450 millones de habitantes y la tercera economía global , con una participación del 15% del producto bruto mundial, destacó el Gobierno en un comunicado en el que afirmó que el acuerdo “representa un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina”.

Uno de los ejes centrales es el impulso a las exportaciones de bienes. La Unión Europea es el segundo mayor importador global, con el 13% del total de las compras internacionales. En ese marco, el acuerdo prevé que el bloque europeo eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, a través de cuotas y otros mecanismos. Solo el 0,5% de los envíos quedará excluido. De acuerdo con el documento oficial, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur hacia la UE se verá beneficiado.

Los principales productos exportados por la Argentina tendrán mejoras arancelarias inmediatas o progresivas, con plazos de hasta diez años.

Cuotas agrícolas y sectores específicos

En materia de productos agrícolas, el acuerdo contempla cuotas para carne bovina, maíz, arroz, carne aviar y etanol, que el Gobierno definió como “las más grandes jamás otorgadas por la Unión Europea”. El Mercosur será responsable de la distribución y certificación de las exportaciones dentro de esos cupos, y deberá definir en una etapa posterior la asignación interna entre los países miembros.

El sector vitivinícola también figura entre los beneficiados. En pesca, productos como langostinos, merluza hubbsi congelada —entera y en filets— y calamar obtendrán acceso libre de aranceles desde la entrada en vigor del acuerdo.

Economías regionales y barreras comerciales

El Gobierno remarcó además el impacto sobre las economías regionales. Productos que actualmente enfrentan aranceles elevados, como frutas frescas, frutos secos, legumbres, tabaco, hortalizas, aceite esencial de limón, mate y té, mejorarán sus condiciones de acceso al mercado europeo. A su vez, el acuerdo permitirá equiparar las condiciones de competencia con países que ya cuentan con tratados de libre comercio con la UE, como Chile, Perú, Colombia, México, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelandia.

Industria, plazos y sector automotor

El documento oficial subraya que el acuerdo brindará estabilidad en las reglas de acceso a uno de los principales mercados de exportación de la Argentina, reduciendo el riesgo de medidas discriminatorias o proteccionistas.

En el plano industrial, el Mercosur dejará excluido el 9% de las importaciones desde la Unión Europea correspondientes a productos sensibles. Además, el 60% de las importaciones del bloque se desgravará en plazos de diez años o más.