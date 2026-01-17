"Un día histórico": así reaccionó el sector empresario argentino al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea

Firma del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea

Luego de 26 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea concretaron la firma de un acuerdo de libre comercio que dará lugar a uno de los bloques económicos más grandes del mundo, con un mercado potencial de más de 750 millones de consumidores y cerca del 25% del PBI global.

Histórico. Se firma este sábado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

La rúbrica del tratado fue celebrada por amplios sectores del empresariado argentino , que lo definieron como un hito clave para la economía nacional, en un contexto de búsqueda de mayor apertura, previsibilidad y competitividad internacional.

#AHORA | En estos momentos se celebra en Asunción la Ceremonia de Firma del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea, un acto de trascendencia geopolítica que marca el inicio de una nueva etapa para la producción nacional. Desde CRA participamos a través… pic.twitter.com/IO5NDI3DOq

El respaldo del agro y las oportunidades para las exportaciones

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) calificaron la firma como “un día histórico” y subrayaron que el acuerdo permitirá ampliar el acceso de los productos agroindustriales argentinos al mercado europeo, uno de los más exigentes y de mayor poder adquisitivo.

Según datos del sector, el 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur a la Unión Europea contará con algún tipo de beneficio arancelario:

Cerca del 70% ingresará sin aranceles desde el inicio,

Un 14% tendrá desgravación gradual,

Y el 15% restante accederá mediante cuotas o aranceles reducidos.

Las entidades del campo destacaron que la apertura comercial podría impulsar mayor producción, inversiones y generación de empleo, siempre que se mantenga el espíritu original del acuerdo durante su implementación.

La mirada de la industria: inversiones y previsibilidad

La Unión Industrial Argentina (UIA) también expresó su respaldo al tratado y remarcó que el acuerdo debe analizarse más allá del intercambio comercial. Desde la entidad señalaron que el entendimiento con la UE puede convertirse en una herramienta clave para atraer inversiones, promover la transferencia tecnológica y mejorar la competitividad industrial.

En ese sentido, advirtieron que será fundamental acompañar el proceso con políticas internas que faciliten la adaptación de los sectores más sensibles, especialmente las pequeñas y medianas empresas, para que puedan integrarse a las nuevas cadenas de valor.

Embed Un día histórico para nuestra Argentina y la Región. Luego de 25 años de negociaciones se firmó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El mismo permitirá fortalecer la presencia de los productos agroindustriales en el mercado europeo, uno de los más… — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) January 17, 2026

El apoyo del Grupo de los 6 y el impacto económico esperado

El denominado Grupo de los 6, que reúne a las principales cámaras empresarias del país, entre ellas la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adeba y la Cámara de la Construcción, respaldó el acuerdo al considerar que puede fortalecer la inserción de la Argentina en el comercio global y generar condiciones más estables para el crecimiento económico.

Desde el Gobierno nacional destacaron que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, mientras que el resto contará con preferencias especiales, lo que representa una mejora sustancial en el acceso a mercados estratégicos.

Una oportunidad estratégica para la Argentina

Pese a los desafíos, el empresariado argentino coincidió en que el acuerdo Mercosur–Unión Europea representa una oportunidad histórica para diversificar exportaciones, ganar escala productiva y consolidar una inserción internacional más estable.

La expectativa está puesta ahora en la implementación efectiva del tratado, la adecuación normativa y la capacidad de la economía argentina para aprovechar un acuerdo que podría redefinir su relación comercial con uno de los principales bloques económicos del mundo.