sábado 17 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de enero de 2026 - 16:07
Mercosur

"Un día histórico": así reaccionó el sector empresario argentino al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea

Tras la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cámaras empresarias y entidades productivas destacaron el impacto positivo que tendrá en las exportaciones, la inversión y la inserción internacional de la Argentina, aunque advirtieron sobre los desafíos que implicará su implementación y la necesidad de reglas claras.

Por  Verónica Pereyra
Firma del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea

Firma del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea

Lee además
Se firma elacuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (Foto ilustrativa)
Histórico.

Se firma este sábado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
los paises del mercosur firmaron acuerdo comercial con la union europea
Luego de 26 años.

Los paises del Mercosur firmaron acuerdo comercial con la Unión Europea

La rúbrica del tratado fue celebrada por amplios sectores del empresariado argentino, que lo definieron como un hito clave para la economía nacional, en un contexto de búsqueda de mayor apertura, previsibilidad y competitividad internacional.

Embed

El respaldo del agro y las oportunidades para las exportaciones

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) calificaron la firma como “un día histórico” y subrayaron que el acuerdo permitirá ampliar el acceso de los productos agroindustriales argentinos al mercado europeo, uno de los más exigentes y de mayor poder adquisitivo.

Según datos del sector, el 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur a la Unión Europea contará con algún tipo de beneficio arancelario:

  • Cerca del 70% ingresará sin aranceles desde el inicio,
  • Un 14% tendrá desgravación gradual,
  • Y el 15% restante accederá mediante cuotas o aranceles reducidos.
  • Las entidades del campo destacaron que la apertura comercial podría impulsar mayor producción, inversiones y generación de empleo, siempre que se mantenga el espíritu original del acuerdo durante su implementación.

image

La mirada de la industria: inversiones y previsibilidad

La Unión Industrial Argentina (UIA) también expresó su respaldo al tratado y remarcó que el acuerdo debe analizarse más allá del intercambio comercial. Desde la entidad señalaron que el entendimiento con la UE puede convertirse en una herramienta clave para atraer inversiones, promover la transferencia tecnológica y mejorar la competitividad industrial.

En ese sentido, advirtieron que será fundamental acompañar el proceso con políticas internas que faciliten la adaptación de los sectores más sensibles, especialmente las pequeñas y medianas empresas, para que puedan integrarse a las nuevas cadenas de valor.

Embed

El apoyo del Grupo de los 6 y el impacto económico esperado

El denominado Grupo de los 6, que reúne a las principales cámaras empresarias del país, entre ellas la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adeba y la Cámara de la Construcción, respaldó el acuerdo al considerar que puede fortalecer la inserción de la Argentina en el comercio global y generar condiciones más estables para el crecimiento económico.

Desde el Gobierno nacional destacaron que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, mientras que el resto contará con preferencias especiales, lo que representa una mejora sustancial en el acceso a mercados estratégicos.

image

Una oportunidad estratégica para la Argentina

Pese a los desafíos, el empresariado argentino coincidió en que el acuerdo Mercosur–Unión Europea representa una oportunidad histórica para diversificar exportaciones, ganar escala productiva y consolidar una inserción internacional más estable.

La expectativa está puesta ahora en la implementación efectiva del tratado, la adecuación normativa y la capacidad de la economía argentina para aprovechar un acuerdo que podría redefinir su relación comercial con uno de los principales bloques económicos del mundo.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se firma este sábado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Los paises del Mercosur firmaron acuerdo comercial con la Unión Europea

Milei en la firma del acuerdo Mercosur-UE: "La libertad y el comercio son la base de la prosperidad argentina"

El Acuerdo Mercosur-Unión Europea se firmará el 17 de enero en Asunción

La Unión Europea aprobó el acuerdo comercial con el Mercosur

Lo que se lee ahora
Delcy Rodríguez juró ante el Parlamento como presidenta interina de Venezuela video
Internacional.

Qué está pasando en Venezuela tras la detención de Maduro: lectura geopolítica desde Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Amistoso Gimnasia vs Racing de Córdoba - Foto: Fanaticos.lvdos
Pretempotada.

Gimnasia de Jujuy jugó dos amistosos contra Racing de Córdoba: resultados de los partidos

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares. video
Tecnología.

Fin del "viaje tecnológico": desde Jujuy explican por qué ya no conviene cruzar a Chile por celulares

El SMN mantiene el alerta amarilla en Jujuy video
Pronóstico

El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas en Jujuy durante tres días

Josefina Astorga junto a will smith en Egipto 
Rodaje.

De Jujuy al cine internacional: Josefina Astorga comparte set con Will Smith

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel