Se firma este sábado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Se firma el
acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (Foto ilustrativa)
Este sábado 17 de enero del 2026, el Mercosur y la Unión Europea firman un acuerdo que establece una reducción de aranceles para facilitar la comercialización de bienes entre ambos bloques, creando la mayor zona de libre comercio del planeta.
En la ceremonia de firma participarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el mandatario paraguayo, Santiago Peña, como anfitrión y al frente de la presidencia Pro-Tempore del bloque sudamericano.
Por parte del Mercosur se espera a los líderes de Argentina, Javier Milei; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz, siendo estos dos últimos países Estados asociados o miembros del bloque suramericano pero no partícipes aún del acuerdo con la UE. No estará el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Datos del acuerdo Mercosur-Unión Europea
La asociación estratégica implica la integración de un mercado de 720 millones de personas, 270 millones por el Mercosur y 450 por la Unión Europea, además de 31 países que suman un PBI combinado de US$24,2 billones.
El acuerdo elimina los aranceles de los autos europeos que ingresan y lo hace progresivamente, así como todos los que afectan a maquinaria europea en general. El resto productos tecnológicos europeos entrarán al Mercosur sin arancel.
La mayoría de los productos del campo del Mercosur entrarán a la Unión Europea sin arancel ni cuotas, excepto 99.000 toneladas anuales de vacuno con arancel al 7,5%; 180.000 toneladas anuales de carne de ave; 180.000 toneladas de azúcar de caña, 450.000 toneladas de etanol de uso químico sin arancel.
Las empresas europeas tendrán más facilidades para pelear por licitaciones públicas en Mercosur y las del Mercosur en Europa. Las empresas de ambos lados del Atlántico podrán competir en licitaciones públicas y prestar servicios financieros, logísticos y digitales sin más autorizaciones que las nacionales.
Ganadores y perdedores del acuerdo
Especialistas aseguran que el acuerdo favorecerá más a las economías más industrializadas, o sea las europeas frente a las de Mercosur. Gana el sector agroexportador de Mercosur, sobre todo la exportación de carne de vacuno de alta calidad, vinos, aceites y frutas procesadas y los grandes exportadores agroindustriales.
En Argentina uno de los perdedores que aparecen a simple vista es la industria automotriz con la eliminación gradual del arancel del 35% a los autos europeos. También sectores como la metalurgia, el textil, el calzado o la química.