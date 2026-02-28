El Senado aprobó la reforma laboral y así quedan los principales puntos

La norma dispone una reducción de las contribuciones patronales y crea un régimen de incentivo para la modernización e inversión. (Europa Press)

El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno, en lo que representa su mayor triunfo político en el cierre de las sesiones extraordinarias. La iniciativa fue aprobada tras un debate marcado por tensiones dentro y fuera del Congreso, y quedó sancionada en su versión definitiva luego de su paso por ambas cámaras.

La votación en la Cámara alta ratificó las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo y selló un proceso que se extendió durante varios meses, con negociaciones entre oficialismo y bloques dialoguistas.

Entre el oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, la iniciativa obtuvo en la noche del viernes 42 votos a favor , mientras que 28 fueron en contra y se abstuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano , tras cuatro horas de debate.

El proyecto comenzó su tratamiento en el Senado, donde obtuvo media sanción con cambios estructurales respecto del régimen vigente. En el proceso se realizó un cambio clave, la quita del articulo 44 de licencias por enfermedad . Posteriormente fue girado a la Cámara de Diputados , donde se introdujeron modificaciones en artículos vinculados a indemnizaciones, período de prueba y modalidades de contratación .

Debido a esas modificaciones, el texto regresó al Senado para su revisión final. Allí, la Cámara alta aceptó los cambios introducidos por Diputados y sancionó definitivamente la ley, cerrando así el trámite parlamentario.

Cómo quedan los principales puntos de la reforma

Vacaciones

La nueva normativa mantiene el esquema general de días de descanso según antigüedad, pero introduce mayor flexibilidad en la forma de otorgarlas, permitiendo acuerdos individuales o colectivos para fraccionar períodos en función de la organización productiva.

Despidos e indemnizaciones

Uno de los cambios centrales es la modificación del esquema indemnizatorio. La ley habilita la posibilidad de que empleadores y trabajadores acuerden un sistema alternativo al tradicional pago por despido, mediante fondos o seguros de cese laboral. Además, redefine el cálculo de algunos conceptos incluidos en la base indemnizatoria.

También se amplía el período de prueba en los nuevos contratos, lo que impacta en las condiciones de estabilidad laboral durante los primeros meses de vínculo.

Banco de horas

La reforma incorpora formalmente el sistema de banco de horas, que permite compensar horas extras con francos dentro de un plazo determinado. Esto otorga mayor flexibilidad en la distribución de la jornada laboral, siempre dentro de los límites legales y mediante acuerdos establecidos.

Se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y con el respeto de las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical.

Trabajadores de plataforma

Se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Dicho vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

Blanqueo laboral

Para regularizar la situación de los trabajadores informales, se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.

Registro laboral digital y pago de salarios

Uno de los cambios operativos más relevantes está vinculado a la registración laboral. La ley establece que el registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar la relación laboral, sin exigir trámites adicionales ante otros organismos. Además, habilita la digitalización de los libros laborales, que tendrán plena validez legal y deberán conservarse durante un plazo de diez años.

En materia de remuneraciones, la norma ratifica que el pago de salarios deberá realizarse exclusivamente a través de entidades bancarias o instituciones oficiales de ahorro. El texto excluye de manera expresa la posibilidad de utilizar billeteras virtuales para el pago de haberes.

Cambios en los aportes sindicales y patronales

La reforma introduce límites a los aportes previstos en las convenciones colectivas. Los aportes patronales a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser voluntarios a partir de enero de 2028.

En el caso de las asociaciones de trabajadores, los aportes, tanto para afiliados como para no afiliados, no podrán exceder el 2%. Se mantiene el aporte del 6% con destino a las obras sociales. Además, se eliminó el artículo que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación sin conformidad expresa del trabajador.

Reducción de cargas sociales e incentivos a la inversión

La reforma también incluye cambios en las contribuciones patronales destinadas a la Seguridad Social. Para las grandes empresas, la reducción será de un punto porcentual, mientras que para las MiPyMEs alcanzará los 2,5 puntos. Estos beneficios podrán ampliarse hasta el 1,5% y el 3%, respectivamente, con aprobación legislativa.

En ese marco, se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a promover la incorporación de tecnología y la expansión empresarial, en articulación con la reducción de cargas sociales.

Alcance de la nueva normativa

La ley modifica aspectos centrales del régimen laboral vigente y busca introducir mayor flexibilidad en la contratación, la organización de la jornada y la desvinculación. Con su aprobación definitiva en el Senado, el nuevo marco legal comenzará a aplicarse una vez promulgado por el Poder Ejecutivo y publicado en el Boletín Oficial.