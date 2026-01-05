lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 09:10
Investigación.

Este lunes le harán la autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo

El fiscal Guillermo Beller confirmó que el lunes se hará la autopsia al joven que se prendió fuego y murió en la comisaría de El Chingo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo será el lunes

La autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo será el lunes

Un detenido que permanecía alojado en la Comisaría 61 del barrio El Chingo se prendió fuego dentro de una de las celdas, y quedó con quemaduras en el 80 % de su cuerpo. Este miércoles falleció en el Hospital Pablo Soria, donde permanecía internado en estado crítico.

Se prendió fuego

Una vez alojado en la celda, y mientras los efectivos labraban las actas correspondientes, el detenido se envolvió con los colchones del lugar prendiéndose fuego. El personal policial intentó sofocar las llamas y solicitó asistencia al SAME, que al llegar brindó atención al hombre y lo trasladó de urgencia al Hospital Pablo Soria.

Guillermo Beller
Guillermo Beller

Guillermo Beller

El fiscal Guillermo Beller confirmó que iniciaron una investigación para establecer la causa de la muerte. “Ya tenemos la historia clínica del hospital, pero para hacer una investigación exhaustiva y completa tenemos que hacer nuestra propia autopsia”.

La autopsia, el lunes

Confirmó que el examen cadavérico será este lunes a las 8.30 horas con el médico del Ministerio Público de la Acusación (MPA). “Es para determinar si había golpes o alguna otra cuestión previa para nosotros por ahí poder descartar una investigación por homicidio”.

“No fue una muerte natural, entonces nosotros hacemos la autopsia y descartamos todo”, detalló Beller, que dijo que luego sigue la investigación para determinar algunas responsabilidades que pueden existir por protocolos que se hayan cumplido.

Guillermo Beller - Fiscal

“Por ahora no tenemos mucho más que el libro de novedades, el libro de guardia que se secuestra, los teléfonos celulares, pero nos está faltando, por ejemplo, el informe de bomberos”, subrayó el funcionario, que confirmó que secuestraron el arma blanca que tenía el joven al ser detenido.

Las pruebas

Resta alguna de las evidencias para determinar cuál es la causal del deceso, si hubo algo más, y posteriormente a eso alguna responsabilidad”, y confirmó que el hombre “estaba solo, no tenía ninguna persona que haya estado alojado con él”.

Luego de trasladarlo, dentro de sus prendas de vestir, derretido, había un encendedor, entendemos que es con lo que inició el fuego” y marcó que el elemento inflamable eran los colchones. “Entendemos que eso fue lo que inició las llamas”.

Sobre el joven fallecido, dijo que “no tenía antecedentes computables”, y detalló que hasta aquí “nada indica que el fuego haya sido provocado por algún tercero, pero vamos a hacer una investigación completa y prolija para primero poder descartar eso”.

La mirada en los policías

Beller dijo que el personal policial que estaba en el momento entregó sus teléfonos. “Preventivamente los secuestramos, con lo cual prestaron colaboración para que nosotros ahora, como nos toca, esclarecer cada uno de estos hechos y seguir con la investigación para establecer si se han cumplido los protocolos”.

Sobre el caso confirmó que un abogado realizó una presentación. “Ha ofrecido un perito de parte para la autopsia, lo cual nos parece que es muy bueno por ahí para poder contener a la familia de la víctima, independientemente de que también ya están haciendo las comunicaciones los profesionales del MPA en el Centro de Asistencia a la Víctima”.

“Simplemente es desde este lado hacer la tarea que nos toca, investigativa por supuesto, promover acción penal en el caso de que así corresponda o poder cerrar la causa si es en sentido contrario”, dijo Guillermo Beller sobre el caso.

