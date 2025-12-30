martes 30 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de diciembre de 2025 - 15:00
Policiales.

Un detenido se prendió fuego en una celda de El Chingo y está en estado crítico

Un hombre que se encontraba detenido en la Seccional 61 de barrio El Chingo se prendió fuego. Fue derivado al Hospital Pablo Soria con heridas graves.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Comisaría 61 - Barrio El Chingo - Imagen Google Maps

Comisaría 61 - Barrio El Chingo - Imagen Google Maps

El pasado viernes 26 de diciembre, un detenido alojado en la Comisaría del barrio El Chingo, en San Salvador de Jujuy, se prendió fuego mientras permanecía dentro de una de las celdas. Como resultado del hecho, el hombre sufrió quemaduras de importante consideración, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria.

Lee además
entre el frio extremo y la distancia: conoce como recibiran el ano nuevo dos jujenos en la antartida video
Celebración.

Entre el frío extremo y la distancia: conocé cómo recibirán el Año Nuevo dos jujeños en la Antártida
Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Detalle.

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero

Detalles del hecho: qué pasó en la Comisaría de El Chingo

Según los primeros datos confirmados por fuentes policiales a TodoJujuy.com, el hecho ocurrió el viernes 26 de diciembre en una celda de la Seccional 61, ubicada en calle El Progreso, en el barrio El Chingo.

Embed

En primera instancia, un hombre de 30 años habría estado ocasionando disturbios en un domicilio, motivo por el cual personal policial se presentó en el lugar y procedió a su demora, trasladándolo a la Comisaría. Una vez alojado en la celda, y mientras los efectivos labraban las actas correspondientes, el detenido se prendió fuego utilizando elementos del lugar.

De inmediato, el personal policial intentó sofocar las llamas y solicitó asistencia al SAME, que al llegar brindó atención al hombre y lo trasladó de urgencia al Hospital Pablo Soria. Actualmente permanece en terapia intensiva, en estado crítico debido a las quemaduras sufridas.

La investigación judicial quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que busca establecer las causas del hecho y el eventual grado de responsabilidad del personal policial que se encontraba de guardia al momento del incidente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Entre el frío extremo y la distancia: conocé cómo recibirán el Año Nuevo dos jujeños en la Antártida

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero

Habrá colectivos especiales para viajar a la Chaya de Mojones en Maimará: los horarios

Viajar a último momento para Año Nuevo a Jujuy: cuánto cuesta llegar en avión este 30 y 31 de diciembre

Horarios de las misas de Acción de Gracias y Solemnidad de María en Jujuy

Lo que se lee ahora
clima en jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia
Atención.

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia
Atención.

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia

Pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5 video
Violencia.

El video de la feroz pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5

Carne - Foto de archivo | Todo Jujuy
Consumo.

Jujuy: el precio de la carne llega a Año Nuevo sin aumentos, pero el consumo sigue en baja

EstadosUnidos destruyó una zona portuaria de Venezuela usada por narcos
Conflicto.

Estados Unidos destruyó una zona portuaria de Venezuela usada por narcos

Desapariciónde Delicia Mamani Mamani
Búsqueda.

Desaparición de Delicia Mamani Mamani: Bolivia también pide por su aparición

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel