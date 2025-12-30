Un detenido se prendió fuego en una celda de El Chingo y está en estado crítico

Comisaría 61 - Barrio El Chingo - Imagen Google Maps

El pasado viernes 26 de diciembre, un detenido alojado en la Comisaría del barrio El Chingo, en San Salvador de Jujuy, se prendió fuego mientras permanecía dentro de una de las celdas. Como resultado del hecho, el hombre sufrió quemaduras de importante consideración, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria.

Detalles del hecho: qué pasó en la Comisaría de El Chingo Según los primeros datos confirmados por fuentes policiales a TodoJujuy.com, el hecho ocurrió el viernes 26 de diciembre en una celda de la Seccional 61, ubicada en calle El Progreso, en el barrio El Chingo.

Embed En primera instancia, un hombre de 30 años habría estado ocasionando disturbios en un domicilio, motivo por el cual personal policial se presentó en el lugar y procedió a su demora, trasladándolo a la Comisaría. Una vez alojado en la celda, y mientras los efectivos labraban las actas correspondientes, el detenido se prendió fuego utilizando elementos del lugar.

De inmediato, el personal policial intentó sofocar las llamas y solicitó asistencia al SAME, que al llegar brindó atención al hombre y lo trasladó de urgencia al Hospital Pablo Soria. Actualmente permanece en terapia intensiva, en estado crítico debido a las quemaduras sufridas.

La investigación judicial quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que busca establecer las causas del hecho y el eventual grado de responsabilidad del personal policial que se encontraba de guardia al momento del incidente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.