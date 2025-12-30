El detenido que se prendió fuego en El Chingo tiene el 80% del cuerpo quemado

Parte médico del detenido que se prendió fuego en la celda.

El detenido de 30 años que se autolesionó en la Comisaría del barrio El Chingo permanece en estado crítico en terapia intensiva. Roxana Alanís, directora del Hospital Pablo Soria, dio a conocer cómo está el hombre.

Parte médico del detenido La directora Alanís reveló a Todo Jujuy que el hombre que se prendió fuego en la Seccional 61, ubicada en calle El Progreso, sufrió quemaduras en el 80% de la superficie corporal, requiere ventilación mecánica y presenta fallo multiorgánico con soporte de drogas vasoactivas.

Que ocurrió en la Comisaria de El Chingo El hecho ocurrió el viernes 26 de diciembre en la Comisaría del barrio El Chingo, en San Salvador de Jujuy. Según fuentes policiales, el hombre había sido demorado tras generar disturbios en un domicilio. Una vez alojado en una celda, mientras los efectivos labraban las actas, el detenido se prendió fuego utilizando elementos del lugar.

De inmediato, el personal policial intentó sofocar las llamas y solicitó asistencia al SAME, que brindó atención inicial y lo trasladó de urgencia al Hospital Pablo Soria. Actualmente, el paciente sigue bajo estrictos cuidados en terapia intensiva, donde su pronóstico continúa reservado.

El MPA, a cargo de la investigación La investigación judicial quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que busca establecer las causas del hecho y el eventual grado de responsabilidad del personal policial que se encontraba de guardia al momento del incidente.

