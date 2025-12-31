Murió el detenido que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo

Trasplante de órganos en el hospital Pablo Soria (Foto ilustrativa)

El pasado viernes, un detenido que permanecía alojado en la Comisaría 61 del barrio El Chingo se prendió fuego dentro de una de las celdas. Como consecuencia del hecho, el hombre de 30 años había sufrido quemaduras en el 80 % de su cuerpo.

Este miércoles 31 de diciembre, fuentes oficiales confirmaron a TodoJujuy.com que el detenido falleció en el Hospital Pablo Soria, donde permanecía internado en estado crítico.

Detalles del caso El hecho ocurrió el viernes 26 de diciembre en una celda de la Seccional 61, ubicada en calle El Progreso, en el barrio El Chingo. En primera instancia, un hombre de 30 años habría estado ocasionando disturbios en un domicilio y bajo el efecto de sustancias toxicas, motivo por el cual personal policial se presentó en el lugar y procedió a su demora, trasladándolo a la Comisaría.

comisaria el chingo Una vez alojado en la celda, y mientras los efectivos labraban las actas correspondientes, el detenido se envolvió con los colchones del lugar prendiéndose fuego.

De inmediato, el personal policial intentó sofocar las llamas y solicitó asistencia al SAME, que al llegar brindó atención al hombre y lo trasladó de urgencia al Hospital Pablo Soria. Denuncian abuso en el Pablo Soria.jpg En ese sentido, en la jornada del martes 30 de diciembre, la directora Alanís reveló a nuestro medio que el hombre presentaba quemaduras en el 80 % de la superficie corporal, por lo que requería ventilación mecánica y presentaba fallo multiorgánico con soporte de drogas vasoactivas. En tanto, durante la mañana de este miércoles se confirmó que el detenido perdió la vida. El deceso habría ocurrido alrededor de las 6 de la mañana, y posteriormente se notificó a la familia sobre la situación.

