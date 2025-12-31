miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 10:16
Jujuy.

Murió el detenido que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo

Este 31 de diciembre se confirmó el fallecimiento del hombre que se había prendido fuego en una celda de la Seccional de El Chingo.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Trasplante de órganos en el hospital Pablo Soria (Foto ilustrativa)

Trasplante de órganos en el hospital Pablo Soria (Foto ilustrativa)

Parte médico del detenido que se prendió fuego en la celda.
Estado crítico.

El detenido que se prendió fuego en El Chingo tiene el 80% del cuerpo quemado
Este miércoles 31 de diciembre, fuentes oficiales confirmaron a TodoJujuy.com que el detenido falleció en el Hospital Pablo Soria, donde permanecía internado en estado crítico.

comisaria el chingo

Una vez alojado en la celda, y mientras los efectivos labraban las actas correspondientes, el detenido se envolvió con los colchones del lugar prendiéndose fuego.

De inmediato, el personal policial intentó sofocar las llamas y solicitó asistencia al SAME, que al llegar brindó atención al hombre y lo trasladó de urgencia al Hospital Pablo Soria.

Denuncian abuso en el Pablo Soria.jpg

En ese sentido, en la jornada del martes 30 de diciembre, la directora Alanís reveló a nuestro medio que el hombre presentaba quemaduras en el 80 % de la superficie corporal, por lo que requería ventilación mecánica y presentaba fallo multiorgánico con soporte de drogas vasoactivas.

En tanto, durante la mañana de este miércoles se confirmó que el detenido perdió la vida. El deceso habría ocurrido alrededor de las 6 de la mañana, y posteriormente se notificó a la familia sobre la situación.

