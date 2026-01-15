Muerte en la Comisaría de El Chingo: imputaron a cuatro policías

Durante las audiencias, cuatro efectivos policiales fueron imputados y se promovió la correspondiente acción penal por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Audiencias imputativas y derecho a defensa
Según el MPA, los imputados comparecieron ante la sede del organismo, donde "designaron abogado defensor, se les hizo conocer formalmente el hecho investigado, la calificación legal atribuida y las evidencias incorporadas hasta el momento en el legajo, ejerciendo de este modo su derecho constitucional de defensa".
En cuanto a la información incorporada hasta el momento, detalló: “Tenemos tan solo un informe ocular que da cuenta de cuál era la celda en la que se encontraba Ariel Vilte, del colchón en el que se prende fuego, de su prenda de vestir y de un encendedor que aparece con signos de haber sido incendiado también dentro de su prenda de vestir”.
El abogado añadió que también figura un certificado de defunción, junto a la autopsia, aunque aclaró que "los resultados finales —por parte del médico oficial— todavía no los tienen”.
Embed - Muerte en la comisaría de El Chingo: "Existe una demora totalmente injustificada", dijo el abogado