jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 17:19
Investigación.

Muerte en la Comisaría de El Chingo: imputaron a cuatro policías

Los efectivos policiales fueron imputados por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Federico Franco
Por  Federico Franco
Comisaría de El Chingo.

Durante las audiencias, cuatro efectivos policiales fueron imputados y se promovió la correspondiente acción penal por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

familia ariel vilte el chingo justicia (2)
Muerte en la Comisaría de El Chingo: su familia pide justicia.

Audiencias imputativas y derecho a defensa

Según el MPA, los imputados comparecieron ante la sede del organismo, donde "designaron abogado defensor, se les hizo conocer formalmente el hecho investigado, la calificación legal atribuida y las evidencias incorporadas hasta el momento en el legajo, ejerciendo de este modo su derecho constitucional de defensa".

Etapa inicial de la investigación

Asimismo informaron que la causa se encuentra actualmente en la etapa de Investigación Penal Preparatoria, en una fase inicial. Durante este período, la fiscalía continuará con la recolección y análisis de pruebas con el objetivo de ampliar la investigación respecto de la imputación formulada.

Qué dijo el abogado Carlos Espada sobre la causa del joven que murió quemado en la Comisaría de El Chingo

El abogado de la familia, Carlos Espada (MP 2833), confirmó a TodoJujuy.com que el legajo “se encuentra exactamente en la misma situación”.

Espada explicó que recién el 2 de enero lograron acceder al legajo de la investigación penal sobre la muerte de Ariel Vilte en la Comisaría N°61 de El Chingo el pasado 26 de diciembre. Pese a ello, aseguró que la causa no tuvo progresos: “Al día de hoy, se encuentra exactamente en la misma situación”.

En cuanto a la información incorporada hasta el momento, detalló: “Tenemos tan solo un informe ocular que da cuenta de cuál era la celda en la que se encontraba Ariel Vilte, del colchón en el que se prende fuego, de su prenda de vestir y de un encendedor que aparece con signos de haber sido incendiado también dentro de su prenda de vestir”.

El abogado añadió que también figura un certificado de defunción, junto a la autopsia, aunque aclaró que "los resultados finales —por parte del médico oficial— todavía no los tienen”.

Embed - Muerte en la comisaría de El Chingo: "Existe una demora totalmente injustificada", dijo el abogado

