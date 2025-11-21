Canasta de crianza en Jujuy: cuánto cuesta por mes mantener a un hijo

Canasta de crianza: en el grupo de 6 a 12 años , la relación se equilibra más: unos $260 mil son bienes y servicios y $276 mil cuidado, casi mitad y mitad.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos de Jujuy (DiPEC) difundió la última valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia correspondiente a octubre de 2025 . El trabajo fue elaborado por el Departamento de Cuentas Provinciales , bajo la dirección técnica de la ing. Norma Pereyra Rodríguez , y sigue la metodología diseñada por la ex Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía y por el INDEC .

La canasta de crianza es un indicador que busca poner en pesos lo que cuesta sostener el desarrollo de niños y niñas de 0 a 12 años. No solo contempla cuánto hay que gastar en comida, ropa, transporte, salud, educación o vivienda, sino también el valor económico del tiempo de cuidado que una persona adulta dedica todos los días a esas tareas: alimentarlos, bañarlos, llevarlos a la escuela, acompañar tareas, controles médicos, etcétera.

En términos prácticos, esta canasta funciona como insumo clave para la justicia de familia (por ejemplo, en juicios por cuota alimentaria) y para las políticas públicas de infancia , porque permite dimensionar cuánto cuesta realmente criar a un chico o chica según su edad, y cómo impactan la inflación y los salarios en ese monto. A nivel nacional, el propio INDEC remarca que el indicador es una referencia objetiva para la discusión sobre responsabilidades de cuidado y distribución de ingresos en los hogares.

La canasta de crianza jujeña se calcula para cuatro tramos de edad : menores de 1 año; de 1 a 3; de 4 a 5; y de 6 a 12 años. Para octubre de 2025 , los valores mensuales quedaron así:

Menores de 1 año: $431.874,91

De 1 a 3 años: $511.883,82

De 4 a 5 años: $429.344,55

De 6 a 12 años: $536.732,61

Esos montos combinan dos componentes:

Costo de bienes y servicios , estimado a partir de la canasta básica total (CBT) de Jujuy.

Costo del cuidado, que surge de valorizar las horas de cuidado necesarias según la edad, usando como referencia el salario de la categoría “asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajadoras de casas particulares.

Si se observa la desagregación, en los más chicos pesa mucho más el tiempo de cuidado que el gasto en bienes. En el tramo de menores de 1 año, sobre un total de unos $432 mil, alrededor de $128 mil corresponden a bienes y servicios y más de $303 mil a cuidado: es decir, cerca del 70% de la canasta es tiempo de crianza puesto en valor. En cambio, en el grupo de 6 a 12 años, la relación se equilibra más: unos $260 mil son bienes y servicios y $276 mil cuidado, casi mitad y mitad.

canasta de crianza La canasta de crianza jujeña se calcula para cuatro tramos de edad

Cómo evolucionó el último año

El informe de la DiPEC permite comparar la foto de octubre de 2025 con la de octubre de 2024. En un año, la canasta de crianza aumentó:

Para menores de 1 año , pasó de $374.726 a $431.875 ( suba en torno al 15% ).

Para niños de 1 a 3 años , de $442.299 a $511.884 ( casi 16% ).

En el tramo de 4 a 5 años , subió de $360.335 a $429.345 ( alrededor del 19% ).

Para 6 a 12 años, trepó de $451.137 a $536.733 (casi 19%).

El dato confirma que, aun en un contexto de desaceleración inflacionaria respecto de años anteriores, criar a un niño o niña sigue encareciéndose mes a mes. El aumento combina dos fuerzas: por un lado, la suba de la canasta básica total, que arrastra alimentos, vestimenta, transporte y otros bienes y servicios; por otro, las recomposiciones salariales en el sector de trabajadoras de casas particulares, que se usan como referencia para ponerle precio al tiempo de cuidado.

Canasta de crianza: Canasta de crianza: en el grupo de 6 a 12 años, la relación se equilibra más: unos $260 mil son bienes y servicios y $276 mil cuidado, casi mitad y mitad.

Qué hay detrás del cálculo tecnico

Desde el punto de vista metodológico, la DiPEC toma el valor de la CBT provincial para un adulto equivalente, lo ajusta con un coeficiente de adulto equivalente (CAE) específico para cada tramo de edad —en función de cuánta energía, bienes y servicios requiere un niño de determinada edad frente a un adulto— y así obtiene el costo de bienes y servicios por tramo. Luego suma el costo de las horas de cuidado, que se define a partir de una jornada teórica de 8 horas diarias, y se ajusta según si el niño va o no a la escuela y cuántas horas permanece allí.

Dicho de una manera más simple: no es solo “cuánto come” un chico, sino también cuánto sale vestirlo, trasladarlo, que tenga techo, acceso a salud y educación y, además, el tiempo que alguien tiene que dedicarle todos los días. El cálculo también asume que, en hogares con más de un niño, el tiempo de cuidado a considerar es el del miembro que más horas demanda, porque esas horas son difíciles de “superponer” en la práctica.

Los datos de Jujuy con respecto a los datos nacionales

A nivel nacional, el INDEC informó que la última canasta de crianza publicada es la correspondiente a octubre de 2025, difundida el 14 de noviembre. Para todo el país, los valores fueron: $441.173 para menores de 1 año, $524.597 para niñas y niños de 1 a 3, $443.020 para 4 y 5 años y $557.173 para el tramo de 6 a 12 años.

Si se compara esos montos con los de Jujuy, la provincia se ubica ligeramente por debajo del promedio nacional: entre unos $9 mil y $20 mil menos por mes según la edad. La brecha refleja que el costo de vida jujeño es algo inferior al de las áreas de referencia del INDEC, pero el orden de magnitud es muy similar, lo que confirma que criar a un niño exige, en todo el país, cifras de varios cientos de miles de pesos mensuales.

El organismo nacional también viene publicando la serie mensual: en septiembre de 2025, por ejemplo, la canasta de crianza se valorizó en $436.988 para menores de 1 año y $519.193 para niñas y niños de 1 a 3 años, entre otros tramos, lo que muestra que entre septiembre y octubre el costo subió algunos miles de pesos en todos los grupos de edad.