¿Cuánto subieron los gastos para criar a un hijo en Argentina el último año?

Canasta de Crianza.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 el costo de criar a un hijo aumentó, en promedio, un 20% interanual.

La Canasta de Crianza mide cuánto cuesta cubrir los gastos mensuales de alimentación, vestimenta, educación, salud y cuidado de niñas, niños y adolescentes en Argentina.

En septiembre del año pasado, criar a un niño costaba entre $369 mil y $460 mil, mientras que en septiembre de 2025 el valor se ubicó entre $436 mil y $548 mil, dependiendo de la edad.

Los incrementos por tramo fueron los siguientes:

Menores de 1 año: de $369.291 a $436.488 (+18,2%).

Niños de 1 a 3 años: de $438.184 a $472.127 (+19,7%).

Niños de 4 a 5 años: de $365.804 a $436.138 (+19,2%).

Niños de 6 a 12 años: de $460.283 a $548.636 (+19,2%). image Canasta de Crianza en Argentina. Canasta de crianza en Jujuy: suba interanual En septiembre del año pasado, criar a un niño o niña en Jujuy demandaba entre $346 mil y $433 mil, mientras que actualmente el rango se ubica entre $424 mil y $531 mil, dependiendo de la edad. El informe detalla que: Para los menores de 1 año , la canasta pasó de $357.169 a $429.177 , un aumento del 20,1% .

En el tramo de 1 a 3 años , subió de $421.994 a $508.415 , lo que representa un 20,4% más .

Para niños de 4 a 5 años , el costo ascendió de $346.203 a $424.874 , con un alza del 22,7% .

En tanto, el grupo de 6 a 12 años fue el más afectado, ya que trepó de $433.264 a $531.260, es decir, un 22,6% de incremento interanual. Canasta de Crianza en Jujuy: datos de septiembre De acuerdo con los datos oficiales, el costo mensual estimado por cada menor fue de: Menores de 1 año: $429.177,30

De 1 a 3 años: $508.415,47

De 4 a 5 años: $424.874,23

De 6 a 12 años: $531.260,31

