¿Cuánto subieron los gastos para criar a un hijo en Argentina el último año?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 el costo de criar a un hijo aumentó, en promedio, un 20% interanual.
La Canasta de Crianza mide cuánto cuesta cubrir los gastos mensuales de alimentación, vestimenta, educación, salud y cuidado de niñas, niños y adolescentes en Argentina.
En septiembre del año pasado, criar a un niño costaba entre $369 mil y $460 mil, mientras que en septiembre de 2025 el valor se ubicó entre $436 mil y $548 mil, dependiendo de la edad.
Los incrementos por tramo fueron los siguientes:
-
Menores de 1 año: de $369.291 a $436.488 (+18,2%).
-
Niños de 1 a 3 años: de $438.184 a $472.127 (+19,7%).
-
Niños de 4 a 5 años: de $365.804 a $436.138 (+19,2%).
-
Niños de 6 a 12 años: de $460.283 a $548.636 (+19,2%).
image
Canasta de Crianza en Argentina.
Canasta de crianza en Jujuy: suba interanual
En septiembre del año pasado, criar a un niño o niña en Jujuy demandaba entre $346 mil y $433 mil, mientras que actualmente el rango se ubica entre $424 mil y $531 mil, dependiendo de la edad.
El informe detalla que:
-
Para los menores de 1 año, la canasta pasó de $357.169 a $429.177, un aumento del 20,1%.
-
En el tramo de 1 a 3 años, subió de $421.994 a $508.415, lo que representa un 20,4% más.
-
Para niños de 4 a 5 años, el costo ascendió de $346.203 a $424.874, con un alza del 22,7%.
-
En tanto, el grupo de 6 a 12 años fue el más afectado, ya que trepó de $433.264 a $531.260, es decir, un 22,6% de incremento interanual.
Canasta de Crianza en Jujuy: datos de septiembre
De acuerdo con los datos oficiales, el costo mensual estimado por cada menor fue de:
-
Menores de 1 año: $429.177,30
-
De 1 a 3 años: $508.415,47
-
De 4 a 5 años: $424.874,23
-
De 6 a 12 años: $531.260,31
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.