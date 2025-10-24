viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 20:00
Inflación.

¿Cuánto subieron los gastos para criar a un hijo en Argentina el último año?

El INDEC informó que en septiembre de 2025 la canasta de crianza superó los $548 mil para niños de entre 6 y 12 años. Mirá los datos de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
La Canasta de Crianza mide cuánto cuesta cubrir los gastos mensuales de alimentación, vestimenta, educación, salud y cuidado de niñas, niños y adolescentes en Argentina.

En septiembre del año pasado, criar a un niño costaba entre $369 mil y $460 mil, mientras que en septiembre de 2025 el valor se ubicó entre $436 mil y $548 mil, dependiendo de la edad.

Los incrementos por tramo fueron los siguientes:

  • Menores de 1 año: de $369.291 a $436.488 (+18,2%).

  • Niños de 1 a 3 años: de $438.184 a $472.127 (+19,7%).

  • Niños de 4 a 5 años: de $365.804 a $436.138 (+19,2%).

  • Niños de 6 a 12 años: de $460.283 a $548.636 (+19,2%).

image
Canasta de crianza en Jujuy: suba interanual

En septiembre del año pasado, criar a un niño o niña en Jujuy demandaba entre $346 mil y $433 mil, mientras que actualmente el rango se ubica entre $424 mil y $531 mil, dependiendo de la edad.

El informe detalla que:

  • Para los menores de 1 año, la canasta pasó de $357.169 a $429.177, un aumento del 20,1%.

  • En el tramo de 1 a 3 años, subió de $421.994 a $508.415, lo que representa un 20,4% más.

  • Para niños de 4 a 5 años, el costo ascendió de $346.203 a $424.874, con un alza del 22,7%.

  • En tanto, el grupo de 6 a 12 años fue el más afectado, ya que trepó de $433.264 a $531.260, es decir, un 22,6% de incremento interanual.

Canasta de Crianza en Jujuy: datos de septiembre

De acuerdo con los datos oficiales, el costo mensual estimado por cada menor fue de:

  • Menores de 1 año: $429.177,30

  • De 1 a 3 años: $508.415,47

  • De 4 a 5 años: $424.874,23

  • De 6 a 12 años: $531.260,31

