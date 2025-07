Cuáles son los artefactos eléctricos que más consumen en época de invierno

Según Tamborenea, tenemos que tener en cuenta principalmente cuantos metros cúbicos vamos a calefaccionar. "No es lo mismo la cocina, un cuarto, el baño o una habitación, todos son diferentes tamaños", remarcó. Al tener ese dato, determinamos el tipo de equipo que vamos a usar:

- Si por ejemplo yo quiero calefaccionarme hasta que me visto, salir del baño elegimos el caloventor, ya que tira mucha temperatura en el tiempo que lo use. Eso si, es uno de los artefactos que más consumen. No es recomendable dejarlo encendido durante toda la noche.