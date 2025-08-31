domingo 31 de agosto de 2025

31 de agosto de 2025 - 16:59
Torneo Clausura.

Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi y sumó su tercera victoria consecutiva

Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata y sumó su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2025, con goles de cabeza de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia.

Por  Verónica Pereyra
Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi&nbsp;

Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi 

image

El primer gol llegó en el segundo minuto de adición del primer tiempo, cuando Lautaro Di Lollo conectó de cabeza un preciso centro enviado por Carlos Palacios, sorprendiendo a la defensa del Tiburón. El segundo tanto se produjo en el minuto 80, nuevamente de cabeza, obra de Rodrigo Battaglia tras un tiro de esquina ejecutado por Leandro Paredes, sellando la victoria del Xeneize. Ambos goles fueron fruto de la efectividad del equipo en el juego aéreo y de la precisión en los centros.

image
Aldosivi 0 - Boca 2 (Foto Diego Izquierdo).

Aldosivi 0 - Boca 2 (Foto Diego Izquierdo).

image
Aldosivi 0 - Boca 2 (Foto Diego Izquierdo).

Aldosivi 0 - Boca 2 (Foto Diego Izquierdo).

En lo individual, el arquero Agustín Marchesín debió ser reemplazado por Leandro Brey debido a una molestia en el gemelo, aunque se espera que su lesión no comprometa su participación en los próximos encuentros.

Con este resultado, Boca se mantiene firme en los primeros puestos de la Zona A y espera consolidar su rendimiento en la próxima fecha, cuando se enfrente a Central Córdoba en un partido que podría ser clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2025.

image

Temas
