Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi y sumó su tercera victoria consecutiva

Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi

Boca Juniors continúa en alza en el Torneo Clausura 2025 tras imponerse por 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella, en un duelo correspondiente a la séptima fecha de la Zona A. Con esta victoria, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo encadena tres triunfos consecutivos y suma 12 puntos, acercándose a los líderes del grupo.

image El primer gol llegó en el segundo minuto de adición del primer tiempo, cuando Lautaro Di Lollo conectó de cabeza un preciso centro enviado por Carlos Palacios, sorprendiendo a la defensa del Tiburón. El segundo tanto se produjo en el minuto 80, nuevamente de cabeza, obra de Rodrigo Battaglia tras un tiro de esquina ejecutado por Leandro Paredes, sellando la victoria del Xeneize. Ambos goles fueron fruto de la efectividad del equipo en el juego aéreo y de la precisión en los centros.

image Aldosivi 0 - Boca 2 (Foto Diego Izquierdo).

El partido se desarrolló en condiciones complicadas debido al clima, que afectó a ambos equipos, pero Boca Juniors logró imponerse con claridad, dominando las acciones en la segunda mitad. Por su parte, Aldosivi no logró generar peligro constante y sigue sin conocer la victoria en el torneo, acumulando varios empates y derrotas.

image Aldosivi 0 - Boca 2 (Foto Diego Izquierdo). En lo individual, el arquero Agustín Marchesín debió ser reemplazado por Leandro Brey debido a una molestia en el gemelo, aunque se espera que su lesión no comprometa su participación en los próximos encuentros. Con este resultado, Boca se mantiene firme en los primeros puestos de la Zona A y espera consolidar su rendimiento en la próxima fecha, cuando se enfrente a Central Córdoba en un partido que podría ser clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2025. image

