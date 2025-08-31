Caso Matías Jurado: la relación con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

En el marco de la investigación del caso del presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, fueron localizadas y entrevistadas dos exparejas del detenido, con quienes tiene hijos en común.
El fiscal regional Guillermo Beller, en diálogo con Canal 4, aclaró que se trata de relaciones de muchos años atrás y que no existía contacto reciente entre ellas, el acusado ni los niños.
“Entrevistamos a una expareja con la que tiene un hijo en común. Era una relación de hace muchos años y no tenían contacto reciente. También declaramos a otra expareja, anterior en el tiempo, con quien tuvo otros dos hijos, pero la falta de vínculo era todavía mayor", dijo.
El seguimiento de la SUBE y los viajes en colectivo
Un elemento clave surgió del allanamiento realizado el 31 de julio en la vivienda de Jurado: se hallaron varias tarjetas SUBE, entre ellas la que utilizaba habitualmente.
Con esa información, los investigadores lograron reconstruir los días, horarios y líneas de colectivo que tomaba. A través de cámaras de seguridad, se pudo detectar que en al menos dos ocasiones Jurado descendió en la misma zona (Vieja Terminal de Ómnibus), coincidente con el área ya investigada.
Vivienda de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Según Beller, la tarjeta SUBE muestra un uso frecuente los días viernes, lo que llamó la atención de los investigadores, ya que coincide con los días previos a la recolección de residuos en la zona.
Explicó que “la tarjeta SUBE muestra mayor uso los días viernes. Coincide con los días previos a la recolección de residuos, lo que podría indicar que actuaba sabiendo que al día siguiente podía descartar elementos. Estamos siguiendo cada uno de esos días y horarios con un equipo exclusivo que analiza todas las cámaras de la zona.”
Investigación en curso
Aunque todavía no se logró vincular esos recorridos con la aparición de los desaparecidos, la fiscalía sigue analizando todas las cámaras de seguridad del sector en los horarios detectados.
“Estamos trabajando en cada detalle. Esta línea de investigación podría ser clave para reconstruir movimientos y establecer nuevas conexiones”, concluyó Beller.
