Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy y Central Norte juegan un clásico clave

El “Lobo” enfrenta este domingo a Central Norte de Salta en el estadio “23 de Agosto” con la ilusión de acercarse al liderazgo de la Zona B, en un partido vital por la fecha 29 del torneo.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy se prepara para un encuentro decisivo este domingo a las 16 horas cuando reciba en el estadio “23 de Agosto” a Central Norte de Salta, correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional, Zona B. El equipo dirigido por Matías Módolo llega con el ánimo elevado y la determinación de aprovechar su actualidad para dar un paso más hacia el máximo objetivo: alcanzar el primer puesto y consolidar sus aspiraciones de ascenso.

Con 51 puntos en la tabla, Gimnasia se ubica apenas una unidad por debajo del líder, Gimnasia de Mendoza, y tiene la gran oportunidad de sumar una victoria que le permita escalar posiciones y mantener la presión sobre sus rivales. El respaldo incondicional de la hinchada local crea un ambiente ideal para que el equipo deje todo en la cancha y muestre su mejor versión.

Central Norte arriba a Jujuy con una misión distinta pero igualmente urgente: acumular puntos para distanciarse de la zona de descenso. Con 33 unidades y ubicado 14º en la tabla, el conjunto salteño sabe que una derrota complicaría su permanencia en la categoría, por lo que buscará ser competitivo y aprovechar cualquier situación para sumar.

Compromiso por el objetivo y campaña solidaria

El árbitro del partido será Bruno Amiconi, asistido por Eduardo Lucero y Emiliano Bustos, con Nelson Bejas como cuarto árbitro, quienes tendrán la importante tarea de garantizar el correcto desarrollo del encuentro.

El compromiso de Gimnasia va más allá de la cancha, ya que en los accesos del estadio “23 de Agosto” se habilitarán puntos de recepción de juguetes. Esta iniciativa forma parte de una campaña solidaria impulsada por el club en el marco del “Mes de las Infancias”, y los regalos recolectados serán entregados al Hospital Materno Infantil, sumando un gesto de responsabilidad social a un fin de semana deportivo.

Gimnasia de Jujuy recibe a Central Norte Gimnasia de Jujuy recibe a Central Norte

El futuro inmediato de Gimnasia está en sus manos. Los jugadores y cuerpo técnico saben que cada punto es fundamental en la recta final del torneo y que la ilusión que moviliza a toda una provincia depende del esfuerzo colectivo y la entrega total en cada minuto del partido.

Con el apoyo de su gente y la convicción de un plantel sólido, el “Lobo” buscará en este duelo no solo sumar los tres puntos, sino también reafirmar su carácter competitivo para continuar soñando con alcanzar el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.