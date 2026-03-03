martes 03 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 22:53
Liga Profesional

EN VIVO: Racing Club mantiene el control del partido 1-0 ante Atlético Tucumán

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Atlético Tucumán y Racing Club se encuentran en la fecha 8
BsAs (DataFactory)

Ya se disputan los segundos 45 minutos, con victoria de la Academia ante el Decano. Duván Vergara (34' 1T) convirtió para la visita durante el primer tiempo, en el Monumental de Tucumán.

Las estadísticas del encuentro entre Atlético Tucumán y Racing Club del Apertura:

  • Posesión: Atlético Tucumán (56%) VS Racing Club (44%)
  • Tiros al arco: Atlético Tucumán (5) VS Racing Club (6)
  • Fouls cometidos: Atlético Tucumán (7) VS Racing Club (11)
  • Pases Correctos: Atlético Tucumán (153) VS Racing Club (214)
  • Pases Incorrectos: Atlético Tucumán (40) VS Racing Club (53)
  • Recuperaciones: Atlético Tucumán (2) VS Racing Club (11)
  • Tarjetas Amarillas: Atlético Tucumán (1) VS Racing Club (4)
  • Tiros Libres: Atlético Tucumán (6) VS Racing Club (2)
Así llegan Atlético Tucumán y Racing Club

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán cayó 1 a 3 ante Belgrano en el Julio César Villagra. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Racing Club logró empatar 1-1 ante Independiente Riv. (M). En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

El partido en el Monumental de Tucumán fue dirigido por el árbitro Fernando Echenique.

Formación de Atlético Tucumán hoy

Ramiro González presentó una alineación 5-3-2 con Luis Ingolotti en la portería; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Luciano Vallejo y Ignacio Galván en la línea defensiva; Javier Domínguez, Kevin Ortiz y Renzo Tesuri en el mediocampo; y Martín Benítez y Gabriel Abeldaño en la delantera.

Formación de Racing Club hoy

Por su parte, el entrenador Gustavo Costas ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Franco Pardo, Gabriel Rojas como defensores; Santiago Sosa, Matías Zaracho y Adrián Fernández como centrocampistas; y Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara como delanteros.

