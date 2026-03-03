EN VIVO: Racing Club mantiene el control del partido 1-0 ante Atlético Tucumán

BsAs (DataFactory)

Ya se disputan los segundos 45 minutos, con victoria de la Academia ante el Decano. Duván Vergara (34' 1T) convirtió para la visita durante el primer tiempo, en el Monumental de Tucumán.

Las estadísticas del encuentro entre Atlético Tucumán y Racing Club del Apertura: Posesión: Atlético Tucumán (56%) VS Racing Club (44%)

(56%) VS (44%) Tiros al arco: Atlético Tucumán (5) VS Racing Club (6)

(5) VS (6) Fouls cometidos: Atlético Tucumán (7) VS Racing Club (11)

(7) VS (11) Pases Correctos: Atlético Tucumán (153) VS Racing Club (214)

(153) VS (214) Pases Incorrectos: Atlético Tucumán (40) VS Racing Club (53)

(40) VS (53) Recuperaciones: Atlético Tucumán (2) VS Racing Club (11)

(2) VS (11) Tarjetas Amarillas: Atlético Tucumán (1) VS Racing Club (4)

(1) VS (4) Tiros Libres: Atlético Tucumán (6) VS Racing Club (2) Así llegan Atlético Tucumán y Racing Club Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura Atlético Tucumán cayó 1 a 3 ante Belgrano en el Julio César Villagra. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura En la fecha anterior, Racing Club logró empatar 1-1 ante Independiente Riv. (M). En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

El partido en el Monumental de Tucumán fue dirigido por el árbitro Fernando Echenique. Formación de Atlético Tucumán hoy Ramiro González presentó una alineación 5-3-2 con Luis Ingolotti en la portería; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Luciano Vallejo y Ignacio Galván en la línea defensiva; Javier Domínguez, Kevin Ortiz y Renzo Tesuri en el mediocampo; y Martín Benítez y Gabriel Abeldaño en la delantera. Formación de Racing Club hoy Por su parte, el entrenador Gustavo Costas ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Franco Pardo, Gabriel Rojas como defensores; Santiago Sosa, Matías Zaracho y Adrián Fernández como centrocampistas; y Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara como delanteros. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







