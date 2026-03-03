Huracán gana 3-1 a Belgrano con doblete de Thaiel Peralta

En el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura. el Globo superó 3-1 a Belgrano, con doblete de Thaiel Peralta. Thaiel Peralta exhibió su habilidad goleadora con dos disparos, en los minutos 14 y 12 del primer tiempo y de la segunda etapa, respectivamente. El gol restante de Huracán estuvo a cargo de Oscar Cortés (21' 1T), tras una jugada que desarmó al portero rival. Por su parte, Belgrano tuvo la oportunidad de vencer la valla contraria después de un remate ejecutado al minuto 22 del segundo tiempo por Franco Vázquez.Thaiel Peralta se ganó los aplausos con su brillante definición a los 12 minutos del segundo tiempo. Oscar Cortés sirvió un centro y el volante pateó el balón al fondo de la red.
El delantero de Belgrano Lucas Passerini no pudo lograr descontar después de malograr un penal en el minuto 96 del segundo tiempo.
Thaiel Peralta tuvo una gran actuación. El volante de Huracán anotó 2 goles y se animó a patear 2 veces.
También tuvo buen desempeño Oscar Cortés. El volante de Huracán anotó 1 gol y se animó a patear 2 veces.
El volante Óscar Romero de Huracán tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del defensor Lisandro López de Belgrano a los 27 minutos de la primera etapa.
El DT de Huracán, Diego Martínez, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Hernán Galíndez en el arco; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez en la línea defensiva; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Thaiel Peralta, Óscar Romero y Oscar Cortés en el medio; y Jordy Caicedo en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Ricardo Zielinski salió con una disposición táctica 4-5-1 con Thiago Cardozo bajo los tres palos; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle en defensa; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Alcides Benitez, Lucas Zelarayán y Emiliano Rigoni en la mitad de cancha; y Nicolás Fernández en la delantera.
Ariel Penel fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada el Globo enfrentará de visitante a Racing Club, mientras que Belgrano jugará de local frente a Sarmiento.
Cambios en Huracán
- 57' 2T - Salió Emmanuel Ojeda por Facundo Waller
- 75' 2T - Salieron Óscar Romero por Hugo Nervo y Thaiel Peralta por Juan Francisco Bisanz
- 81' 2T - Salieron Oscar Cortés por Leonardo Sequeira y Facundo Waller por Lautaro Mora
Amonestados en Huracán:
- 31' 1T Emmanuel Ojeda (Conducta antideportiva) y 32' 2T Jordy Caicedo (Conducta antideportiva)
Cambios en Belgrano
- 45' 2T - Salieron Alcides Benitez por Julián Mavilla y Nicolás Fernández por Lucas Passerini
- 67' 2T - Salió Adrián Spörle por Lautaro Gutierrez
- 79' 2T - Salió Lucas Zelarayán por Ramiro Hernándes
- 89' 2T - Salió Alexis Maldonado por Álvaro Ocampo
Amonestados en Belgrano:
- 34' 2T Alexis Maldonado (Conducta antideportiva) y 53' 2T Ramiro Hernándes (Conducta antideportiva)
