3 de marzo de 2026 - 21:02
Liga Profesional

Sarmiento le ganó 1-0 a Estudiantes (RC) con un gol desde el punto penal

Todo lo que dejó el duelo entre Sarmiento y Estudiantes (RC): resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Sarmiento y Estudiantes (RC) se miden por la fecha 8
BsAs (DataFactory)
Sarmiento le ganó 1-0 a Estudiantes (RC) con un gol desde el punto penal
BsAs (DataFactory)

El Verde consiguió tres puntos en casa al derrotar por 1 a 0 a Estudiantes RC en el partido por la fecha 8 del Apertura. Fue Junior Marabel quien selló el destino del encuentro al anotar el único gol en el minuto 10 del primer tiempo, ejecutando un penal a favor del Verde.

La figura del partido fue Junior Marabel. El delantero de Sarmiento mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 3 veces al arco contrario.

Javier Burrai fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Sarmiento mostró su calidad al contener 2 disparos.

El estratega de Sarmiento, Facundo Sava, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Javier Burrai en el arco; Thiago Santamaría, Gaston Arturia, Juan Manuel Insaurralde y Gabriel Díaz en la línea defensiva; Cristian Zabala, Manuel García, Mauricio Martínez y Jonatan Gómez en el medio; y Julián Contrera y Junior Marabel en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Iván Delfino salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Agustín Lastra bajo los tres palos; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti y Tobías Ostchega en defensa; Nicolás Talpone, Francisco Romero y Tomás González en la mitad de cancha; y Gabriel Alanís, Martín Garnerone y Mauro Valiente en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Eva Perón fue Juan Loustau.

Para la siguiente fecha, el Verde actuará de visitante frente a Belgrano, mientras que Estudiantes RC recibirá a Instituto.

Cambios en Sarmiento
  • 58' 2T - Salió Jonatan Gómez por Santiago Salle
  • 64' 2T - Salieron Junior Marabel por Diego Churín y Gabriel Díaz por Yair Arismendi
  • 92' 2T - Salió Cristian Zabala por Carlos Villalba
Amonestados en Sarmiento:
  • 28' 1T Gaston Arturia (Demorar el juego), 24' 2T Juan Manuel Insaurralde (Demorar el juego), 30' 2T Santiago Salle y 47' 2T Julián Contrera (Demorar el juego)

Cambios en Estudiantes (RC)
  • 45' 2T - Salieron Martín Garnerone por Ramón Ábila, Tobías Ostchega por Facundo Cobos, Nicolás Talpone por Siro Rosané y Gaston Arturia por Agustín Seyral
  • 68' 2T - Salió Juan Antonini por Raúl Lozano
  • 76' 2T - Salió Francisco Romero por Javier Ferreira
Amonestados en Estudiantes (RC):
  • 2' 2T Matías Valenti, 26' 2T Iván Delfino (Insultar o desaprobar al árbitro) y 39' 2T Tomás González (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

