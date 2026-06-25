Tuberculosis en 2026: Argentina supera los 6.400 casos y preocupa la tendencia al alza. 

El último Boletín Epidemiológico Nacional informó que Argentina contabilizó 6.482 casos de tuberculosis hasta la semana 22 de 2026, con un aumento de 133 casos frente al mismo lapso del año anterior.

El Boletín Epidemiológico Nacional N° 813 de 2026 advierte que la tuberculosis mantiene una tendencia ascendente tras el descenso registrado durante la pandemia de COVID-19, con un crecimiento leve pero sostenido respecto del año anterior.

El informe indica que hasta la semana epidemiológica 22 de 2026 se registraron 6.482 casos en el país , un 2,1% más que en igual período de 2025.

Si bien el incremento puede parecer leve, los especialistas señalan que se trata del registro más alto de la serie 2020-2026 para este tramo del año, confirmando una tendencia ascendente desde 2022.

Según detalla el documento, entre 2020 y 2026, los casos aumentaron de 3.777 a 6.482, es decir, 2.705 más (71,6%). Aunque en 2021 se registró una caída, a partir de 2022 la tendencia fue ascendente de manera constante, llegando en 2026 al nivel más alto del período.

La región Centro fue la principal responsable del aumento, con 264 casos extra y una variación positiva del 5,6%. Más atrás se ubicaron el NEA, con un incremento de 45 casos (10%), y Cuyo, con 24 casos adicionales y un alza del 27%.

La región Sur mostró una tendencia opuesta, al registrar una reducción de 35 casos, equivalente a una baja del 22,3%. En cambio, el NOA prácticamente no presentó modificaciones, con una variación del 0,3%.

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Los mayores aumentos porcentuales por jurisdicción se registraron en Misiones, con un 44,9%, seguida por Mendoza (42,6%), Entre Ríos (38,8%), Santiago del Estero (34,3%) y Santa Fe (32,9%).

Según datos oficiales, en 2025 se notificaron 17.283 casos de tuberculosis en el país, lo que equivale a una tasa de 37,3 por cada 100.000 habitantes. De ese total, 16.359 casos fueron clasificados como incidentes —nuevos, recaídas o sin información—, representando el 94,7% del total nacional.

La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires reunieron el 66,1% del total de casos. Por otro lado, las mayores tasas de notificación correspondieron a Salta, con 63,8 casos por 100.000 habitantes, seguida por CABA (58,8), PBA (55,1), Jujuy (52,3), Formosa (42,8) y Chaco (39,3).

Según la actualización del Ministerio de Salud de la Nación, desde diciembre de 2025 se entregaron 40.500 cartuchos para diagnóstico molecular de tuberculosis.

Estos insumos se distribuyeron en PBA, CABA, Tierra del Fuego, Salta, Chaco, Jujuy y Santa Fe, a fin de reforzar la capacidad diagnóstica y facilitar la detección temprana.

Tuberculosis: qué es, síntomas y cómo se trata

Se trata de una enfermedad infecciosa causada por el bacilo tuberculoso, una bacteria que suele comprometer los pulmones y que se transmite por vía aérea a través de la tos, los estornudos o la saliva de personas infectadas. Es prevenible y tiene cura, pero puede ser mortal sin tratamiento.

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Por lo general, quienes están infectados no se sienten enfermos ni transmiten la enfermedad; sin embargo, entre el 5% y el 10% puede desarrollar síntomas y evolucionar a la enfermedad, especialmente en bebés y niños.

Entre los síntomas habituales se encuentran la tos persistente —a veces con presencia de sangre—, el dolor torácico, la astenia, el cansancio, la pérdida de peso, la fiebre y los sudores nocturnos. En ciertos casos, los síntomas pueden ser leves durante un período prolongado, facilitando la transmisión inadvertida.

Los principales factores de riesgo incluyen la diabetes, la inmunodepresión, la desnutrición, el consumo de tabaco y el consumo perjudicial de alcohol.

El tratamiento suele basarse en antibióticos. Los bacilos pueden reproducirse en el organismo y comprometer no solo los pulmones, sino también los riñones, el cerebro, la columna vertebral y la piel.