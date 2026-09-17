Niños desde los 2 años aprenden a reciclar y cuidar el ambiente en un jardín de Jujuy

En el Jardín Maternal Nº 62, niños desde los 2 años aprenden a reciclar, reconocer la naturaleza y cuidar el ambiente a través del juego, la exploración y actividades cotidianas.

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La iniciativa forma parte de un proyecto institucional e interdisciplinario que involucra a docentes, materias especiales, directivos y familias. Según explicaron Leticia Guanuco, directora de la institución, y Mónica Herrera, docente, el objetivo es que los chicos incorporen hábitos simples desde la primera infancia.

“Desde la institución estamos trabajando con un proyecto interdisciplinario sobre el cuidado del medio ambiente” , explicó Guanuco, quien también señaló que el jardín participa del concurso provincial Circulando Energía , impulsado desde el Ministerio de Educación.

Herrera contó que la propuesta nació también de una necesidad concreta: al tratarse de una institución nueva, ubicada en el barrio Cuyaya, faltaban materiales para trabajar con los niños. A partir de eso, surgió la idea de reutilizar elementos y convertirlos en recursos pedagógicos. “Nos faltaban materiales. Entonces dijimos: qué materiales trabajamos y cuidamos el medio ambiente”, relató.

Con botellas y otros elementos reciclados, las docentes confeccionaron botellas sonoras, maracas, campanitas y materiales seguros para el nivel maternal. La propuesta permitió vincular expresión corporal, música, educación física y educación ambiental. “Desde el juego aprendemos”, destacó Herrera.

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Hábitos pequeños, aprendizajes grandes

Las docentes remarcaron que, aunque se trata de niños muy pequeños, ya comienzan a incorporar hábitos relacionados con el cuidado del entorno, la clasificación de residuos y el respeto por los seres vivos. “Ellos empiezan a descubrir el entorno. Es muy importante que reconozcan la naturaleza y todo lo cotidiano, porque desde tan pequeños uno les enseña que debemos cuidar todos los seres vivos, las plantas, los animalitos y los insectos”, señalaron.

Uno de los ejemplos que trabajan en el jardín es tan simple como cotidiano: qué hacer con el papel de un caramelo. “El papel del caramelo que sacamos para saborearlo no lo tiramos afuera, nos lo llevamos en el bolsillo”, explicaron.

Guanuco destacó que ver a niños de 2 años apropiarse de esos aprendizajes “llena de alegría”. Y agregó: “Desde tan pequeñitos están aprendiendo algo tan importante que es cuidar la casa común de todos”.

El rol de las familias

El proyecto también involucra a las familias, con talleres y actividades pensadas para que los hábitos aprendidos en el jardín se repliquen en las casas y en el barrio. “Los chicos toman más conciencia que los grandes”, afirmaron las docentes durante la entrevista.

Además, señalaron que el acompañamiento familiar es clave para sostener la propuesta. “El jardín es para la comunidad y está abierto a la comunidad”, remarcaron.

Inscripciones en noviembre

El Jardín Independiente Maternal Nº 68 es una institución pública que transita su tercer año de funcionamiento. Según anticiparon, en noviembre comenzarán las inscripciones para el próximo ciclo lectivo.

Las familias interesadas podrán acercarse a la institución para pedir información y conocer la propuesta educativa del jardín.