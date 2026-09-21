Victoria Zamar se despide como Representante de Jujuy: "Me llevo el amor de los jujeños"

Victoria Zamar se despedirá este lunes 21 de septiembre como Representante de Jujuy 2025, durante la Elección Provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. A horas de entregar sus atributos, habló en exclusiva con Canal 4 y recordó las experiencias que atravesó durante su reinado y aseguró que el cariño recibido por parte de los chicos fue una de las cosas que más la marcó.

La Elección Provincial se realizará desde las 21 horas en Ciudad Cultural , donde se conocerá a la nueva representante de la provincia. Luego de la elección actuarán Euge Quevedo y La Banda de Carlitos.

Para Victoria, el cierre tiene un significado especial porque su vínculo con la FNE comenzó mucho antes de convertirse en representante.

Yo desde chiquita soy muy fan de la fiesta. Yo también fui esa niña que quería sacarse fotos, quería estar en esto y en lo otro, recordó. Yo desde chiquita soy muy fan de la fiesta. Yo también fui esa niña que quería sacarse fotos, quería estar en esto y en lo otro, recordó.

Esa experiencia también cambió la manera en la que vivió el acercamiento de los estudiantes durante su reinado. “Cuando me vienen a pedir fotos, yo lo hago con todo gusto porque yo era una reina e iba a sacarme fotos en las carrozas, iba a todos los desfiles”, contó.

Victoria Zamar - Representante de Jujuy 2025

El recuerdo que se lleva de su reinado

Entre todos los momentos que atravesó durante el último año, Victoria destacó especialmente su participación en Misión Primavera y el viaje a La Puna. “Los del ENTE me dijeron ‘preparate que es una de las mejores experiencias que vas a tener’. Eso sí me lo llevo en el corazón para siempre, el amor de todos los chicos, el cariño que me dieron y todos los lugares que conocí”, expresó.

La experiencia superó incluso lo que esperaba antes de asumir su rol. “Creo que eso fue lo que me marcó. Me imaginaba cariño, pero no tanto”, reconoció. Y de ese año no solamente quedaron recuerdos. Victoria decidió conservar prácticamente cada objeto que recibió desde la elección de su colegio.

Tengo una caja prácticamente de este tamaño, donde he guardado todo desde la elección del colegio hasta ahora que me siguen dando cosas. Tengo también las bandas, relató. Tengo una caja prácticamente de este tamaño, donde he guardado todo desde la elección del colegio hasta ahora que me siguen dando cosas. Tengo también las bandas, relató.

También decidió conservar las flores que recibió: “Yo lo que hice fue disecar todas las flores. Así que tengo todo ahí. Literalmente guardo todo, hasta el mínimo detalle”.

El mensaje de Victoria antes de entregar sus atributos

Antes de despedirse, Zamar también dejó un mensaje relacionado con quienes participan de la FNE y los comentarios que reciben durante las elecciones.

Yo les diría que dejen disfrutar de la fiesta, porque la verdad es que es algo hermoso, expresó. Yo les diría que dejen disfrutar de la fiesta, porque la verdad es que es algo hermoso, expresó.

Además, pidió tener en cuenta cómo pueden afectar las críticas a quienes están viviendo la experiencia. “Bajarles las expectativas a algunas chicas con malos comentarios o decirles ‘no, esta no tiene que ser así ni así’. Pueden ser hasta sus hijas, sus sobrinas, pueden ser familiares de ellos y no se ponen en el lugar de las chicas o de los chicos”.

El acompañamiento de sus amigas

En la previa de su despedida también estuvieron presentes sus amigas, quienes la acompañan desde mucho antes de que comenzara su camino como representante. “La verdad que somos amigas desde el jardín. Feliz de poder acompañarla también. Siempre la acompañamos, fuimos a todas las elecciones a verla”, contó una de ellas.

Creo que se lo súper merece y sabe que la vamos a acompañar, que vamos a estar para ella. Y que disfrute. Que disfrute, que la amamos y que brille como siempre en el escenario, agregaron. Creo que se lo súper merece y sabe que la vamos a acompañar, que vamos a estar para ella. Y que disfrute. Que disfrute, que la amamos y que brille como siempre en el escenario, agregaron.

Victoria respondió con un mensaje para quienes estuvieron a su lado durante todo este tiempo: “Las amo con todo mi corazón. Gracias por siempre estar acompañándome en todo. Y que ojalá que nuestra amistad siempre dure”.

Este lunes, Victoria Zamar cerrará oficialmente una etapa que comenzó con una elección y que, según contó, terminará dejando mucho más que una banda y corona: una caja llena de recuerdos y el cariño recibido durante un año como Representante de Jujuy.