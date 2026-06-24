Deudores alimentarios no podrán renovar la licencia en Jujuy

La Legislatura de Jujuy aprobó la modificación de la Ley N.º 5273 del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y estableció una nueva restricción para quienes incumplan con el pago de la cuota alimentaria . La iniciativa sobre los deudores alimentarios fue sancionada durante la 6ta Sesión Ordinaria, con varios temas tratados.

A partir de la modificación, las personas que se encuentren incorporadas al Registro de Deudores Alimentarios Morosos no podrán renovar su licencia de conducir hasta que regularicen su situación . La medida incorpora un nuevo condicionamiento administrativo para quienes mantengan deudas vinculadas con sus obligaciones alimentarias .

La renovación de la licencia de conducir quedará impedida mientras la persona continúe incluida en el registro provincial correspondiente. Para poder completar el trámite, el deudor deberá regularizar previamente su situación y dejar de formar parte del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La iniciativa tiene como finalidad fortalecer las herramientas disponibles para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. La modificación fue impulsada en un contexto en el que los índices de incumplimiento continúan siendo elevados en todo el país, según se indicó durante el tratamiento de la norma.

Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal

Entre las normas sancionadas se encuentra la Ley N. 6512, de Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal al Comercio de la Provincia de Jujuy, que tiene por objeto establecer un régimen excepcional y transitorio de alivio fiscal destinado a pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que desarrollan actividades comerciales en el territorio provincial.

En este marco se presenta un Régimen Transitorio de Asistencia al Comercio, orientado a pequeños comerciantes de la provincia, que incluye a monotributistas de las categorías A a la K con un tope de facturación anual de aproximadamente 108 millones de pesos y a contribuyentes del régimen general categorizados como microempresas por la Secretaría de la Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de Economía.

6ta Sesión en la Legislatura 6ta Sesión en la Legislatura

El esquema contempla alivios en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos. En Ingresos Brutos, se establece una exención del 100 % para las categorías A a C (alrededor de 10.000 contribuyentes) y una reducción del 50 % para las categorías D a K. En el impuesto Inmobiliario, se dispone el diferimiento de los anticipos durante la vigencia de la norma para su aplicación al ejercicio 2028, con posibilidad de inclusión en planes de financiación o moratorias especiales.

En el impuesto de Sellos, se prevé una exención del 100 % para contratos de locación comercial y para la constitución de derechos reales como hipotecas o avales. A esto se suma la suspensión de ejecuciones fiscales en trámite y la no aplicación de nuevas medidas, incluidos los embargos judiciales.

El proyecto incorpora herramientas financieras complementarias orientadas a facilitar el acceso al crédito de las microempresas, mediante la articulación con el Banco Macro y el Banco Nación. Estas incluyen líneas de financiamiento con tasas subsidiadas con intervención del Estado provincial para reducir el costo del crédito y disminución de intereses, lo que permite ubicar las tasas en torno al 12 %. A su vez, estas operatorias cuentan con el respaldo de FOGAJUY.

La vigencia del régimen será hasta el 31 de diciembre de 2026, con facultades para su prórroga por parte del Poder Ejecutivo. Su aplicación comenzará a partir del primer día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial.

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En cuestiones previas, y a solicitud de los legisladores debido a la presencia de veteranos de Malvinas en el recinto, la Cámara aprobó el tratamiento y posterior sanción de la Ley N. 6511 que dispone la incorporación de una placa conmemorativa en los establecimientos educativos de nivel primario y secundario de la provincia donde hayan cursado sus estudios excombatientes de la Guerra de Malvinas.

Las placas deberán contener los datos de los soldados conscriptos, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que participaron activamente en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, como una forma de honrar y reconocer su trayectoria, compromiso y esfuerzo. Asimismo, se establece que serán colocadas en el ingreso de cada institución educativa.

Homenaje a los veteranos de Malvinas Homenaje a los veteranos de Malvinas

Los legisladores abordaron la situación de las tarifas de energía eléctrica. En ese contexto, el bloque Jujuy Crece, a través del diputado Santiago Jubert, puso a consideración de la Cámara y obtuvo aprobación la Resolución N. 13/26, mediante la cual se solicita a los diputados y senadores nacionales impulsar las acciones legislativas, administrativas y presupuestarias necesarias para disponer la eliminación total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el suministro de energía eléctrica en todo el territorio nacional. La iniciativa tiene como objetivo reducir el costo final del servicio, aliviar la carga económica de los hogares y las unidades productivas, y garantizar un acceso más equitativo a un servicio considerado esencial.

Se aprobó la Resolución N. 14 para la integración del Lic. Antonio Durbal Carrizo al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, conforme a lo dispuesto en la Ley Provincial N. 6137.

Los legisladores aprobaron también la Ley N. 6513, que establece la denominada Hora Silenciosa en el ámbito de la provincia de Jujuy, con el objetivo de garantizar el derecho a la inclusión y la protección social e integral de las personas con trastorno del espectro autista y otras condiciones que presentan alteraciones en el procesamiento sensorial.

La iniciativa dispone la reducción significativa de estímulos sonoros y lumínicos en determinados espacios. La medida será implementada en hipermercados, establecimientos comerciales y otros espacios de concurrencia pública durante un período de 60 minutos diarios, de lunes a domingo, en horarios matutinos y vespertinos.

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También alcanzará a las oficinas dependientes del Estado provincial. Asimismo, la ley establece que los establecimientos comerciales comprendidos deberán contar, como mínimo, con dos protectores auditivos certificados destinados a personas con trastorno del espectro autista.

Se aprobaron diversas iniciativas de declaración de interés legislativo, entre ellas la jornada institucional que se realizará el próximo 29 de junio en el Salón Marcos Paz de la Legislatura, con la participación del Síndico General de la Nación (SIGEN). La actividad estará destinada a funcionarios provinciales, legisladores y público interesado en la temática.

También se aprobaron la declaración de interés del libro Manuel Eduardo Arias La Otra Independencia desde el Norte Grande y Profundo, del autor Dante Paúl Álvarez Dodi; el beneplácito y reconocimiento institucional por la inauguración y apertura del ciclo lectivo correspondiente a la primera cohorte de la Carrera de Medicina de la Provincia, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy; y la declaración de interés legislativo de la obra musical Omaguaca Orquestal, del músico jujeño José Simón y la Camerata Omaguaca, por su significativa contribución al patrimonio cultural de la provincia, entre otras iniciativas.