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14 de mayo de 2026 - 11:31
País.

Deudores alimentarios de Jujuy no podrán ingresar a las canchas: cómo funcionará la medida

La prohibición para deudores alimentarios ya comenzó a aplicarse en distintos puntos del país y podría extenderse a recitales y otros espectáculos.

Por  Judith Girón
Deudores alimentarios no podrán ingresar a las canchas

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Deudores alimentarios de Jujuy tendrán prohibido ingresar a las canchas de todo el país

En diálogo con Canal 4, Juan Manuel Lugones, ex titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), calificó la decisión como “absolutamente positiva” y explicó que el sistema permitirá impedir el ingreso de personas registradas judicialmente como deudores alimentarios.

Deudores Alimentarios: cómo funcionará el control en las canchas

Según explicó Lugones, el mecanismo es similar al utilizado actualmente para controlar el derecho de admisión de barrabravas en los estadios.

Al ingresar a un espectáculo deportivo, el sistema escanea el Documento Nacional de Identidad y verifica automáticamente si la persona se encuentra incorporada al registro de deudores alimentarios. En caso de figurar en la base de datos, el ingreso queda bloqueado.

“El sistema funciona con una orden judicial”, aclaró Lugones, quien remarcó que para integrar el registro debe existir previamente una resolución judicial que determine el incumplimiento de la cuota alimentaria.

Propondrán cambios en el Proyecto del Registro de Deudores Alimentarios
Deudores alimentarios no podrán ingresar a las canchas

Deudores alimentarios no podrán ingresar a las canchas

Qué provincias ya comenzaron a aplicar la medida

La medida ya empezó a implementarse en distritos como Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco y Mendoza, aunque desde Nación buscan ampliar el alcance mediante convenios con más provincias y municipios.

Lugones explicó que el objetivo es construir una red nacional unificada a través del programa Tribuna Segura.

El ex titular de APREVIDE sostuvo que el fútbol representa una pasión muy fuerte en Argentina y que la imposibilidad de asistir a un partido puede funcionar como una herramienta de reflexión para quienes incumplen sus obligaciones familiares.

“Es una manera de llamar a la reflexión a alguien que no está cumpliendo con su deber como padre o madre”, señaló.

Además, recordó que el incumplimiento prolongado de la cuota alimentaria ya se encuentra contemplado dentro del Código Penal como un delito vinculado al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Embed - JUAN MANUEL LUGONES - Deudores alimentarios de Jujuy no podrán ingresar a las canchas

También podría aplicarse en recitales

Lugones indicó que el sistema Tribuna Segura no solo puede utilizarse en partidos de fútbol, sino también en recitales y otros espectáculos masivos donde ya existen controles de ingreso con validación de identidad.

Por ese motivo, consideró que la incorporación de los registros de deudores alimentarios podría extenderse progresivamente a otros eventos culturales y deportivos en todo el país.

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