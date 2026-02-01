Cuáles son los aumentos que llegan en febrero en Argentina

Uno por uno, cuáles son los aumentos confirmados para febrero de 2025

Febrero de 2026 llega con nuevos aumentos en rubros sensibles para la economía doméstica , en un contexto de actualizaciones que combinan la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y distintas fórmulas de ajuste vigentes.

Los incrementos alcanzarán principalmente a alquileres y medicina prepaga , dos gastos fijos que mes a mes presionan el presupuesto de los hogares argentinos.

Los contratos de alquiler que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán en febrero un aumento del 34,6% , según el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Si bien se trata de una suba significativa, el ajuste muestra una desaceleración en comparación con meses anteriores. Para tener referencia:

Septiembre: 50,3%

Octubre: 46,1%

Noviembre: 38%

Diciembre: 28,67%

Enero: leve repunte

Febrero: 34,6%

Esta tendencia refleja una moderación gradual del índice, aunque el impacto sigue siendo fuerte para los inquilinos que mantienen contratos bajo el esquema anterior.

Prepagas: las cuotas aumentan 2,8%

prepagas.jpg

Las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados que en febrero aplicarán un incremento del 2,8% en las cuotas mensuales. El ajuste también alcanzará a los copagos.

Desde el sector recordaron que los usuarios pueden consultar los detalles de sus planes —incluidos precios, prestadores y modalidades de cobertura— a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud, que permite comparar opciones disponibles en el sistema.

Aumento combustibles

El Gobierno volvió a aplicar parcialmente la suba del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directamente al precio del litro de nafta y gasoil. El ajuste sobre el valor final, de 1%, rige desde este domingo 1° de febrero de 2026.

A través del Decreto 74/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo resolvió diferir parcialmente los incrementos pendientes que se habían acumulado durante 2024 y los primeros tres trimestres de 2025. Así, el cronograma de aplicación de los aumentos se estiró hasta marzo de 2026.