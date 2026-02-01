domingo 01 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de febrero de 2026 - 12:09
Inflación.

Cuáles son los aumentos que llegan en febrero en Argentina

Se aplicarán nuevas subas que impactarán en los gastos fijos de las familias, en un contexto de ajustes que muestran desaceleración, pero siguen impactando.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Uno por uno, cuáles son los aumentos confirmados para febrero de 2025

Uno por uno, cuáles son los aumentos confirmados para febrero de 2025

Lee además
ATE postergó el paro en los aeropuertos
Conflicto.

Paro en aeropuertos: ATE cambia la fecha y mantiene la alerta por posibles demoras en los vuelos
Foto ilustrativa.
Inflación.

Desde este domingo sube el precio de los combustibles

Los incrementos alcanzarán principalmente a alquileres y medicina prepaga, dos gastos fijos que mes a mes presionan el presupuesto de los hogares argentinos.

Alquileres: suba del 34,6% para contratos con la ley anterior

Los contratos de alquiler que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán en febrero un aumento del 34,6%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Si bien se trata de una suba significativa, el ajuste muestra una desaceleración en comparación con meses anteriores. Para tener referencia:

  • Septiembre: 50,3%

  • Octubre: 46,1%

  • Noviembre: 38%

  • Diciembre: 28,67%

  • Enero: leve repunte

  • Febrero: 34,6%

Esta tendencia refleja una moderación gradual del índice, aunque el impacto sigue siendo fuerte para los inquilinos que mantienen contratos bajo el esquema anterior.

Prepagas: las cuotas aumentan 2,8%

prepagas.jpg

Las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados que en febrero aplicarán un incremento del 2,8% en las cuotas mensuales. El ajuste también alcanzará a los copagos.

Desde el sector recordaron que los usuarios pueden consultar los detalles de sus planes —incluidos precios, prestadores y modalidades de cobertura— a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud, que permite comparar opciones disponibles en el sistema.

Aumento combustibles

El Gobierno volvió a aplicar parcialmente la suba del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directamente al precio del litro de nafta y gasoil. El ajuste sobre el valor final, de 1%, rige desde este domingo 1° de febrero de 2026.

A través del Decreto 74/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo resolvió diferir parcialmente los incrementos pendientes que se habían acumulado durante 2024 y los primeros tres trimestres de 2025. Así, el cronograma de aplicación de los aumentos se estiró hasta marzo de 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Paro en aeropuertos: ATE cambia la fecha y mantiene la alerta por posibles demoras en los vuelos

Desde este domingo sube el precio de los combustibles

Extradición: Perú autorizó enviar a 'Pequeño J' a Argentina por triple femicidio

Reforma laboral: provincias alertan por Ganancias y reclaman cambios al Gobierno

Imputabilidad: la Iglesia reclamó una respuesta integral ante la delincuencia juvenil

Lo que se lee ahora
ATE postergó el paro en los aeropuertos
Conflicto.

Paro en aeropuertos: ATE cambia la fecha y mantiene la alerta por posibles demoras en los vuelos

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Granizo en La Quiaca: fuerte tormenta este sábado bajo alerta amarilla del SMN
Clima.

Granizo en La Quiaca: fuerte tormenta este sábado bajo alerta amarilla del SMN

El cartel.
Indignación.

Maltrato animal en Jujuy: la dejaron abandonada, atada junto a un cartel y tuvo un triste final

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas
Clima.

Continúa el alerta amarilla para este domingo en casi toda la provincia

Pasacalles viral: Luciano Castro y un mensaje a Griselda Siciliani que explotó en redes
Espectáculos.

Pasacalles viral: Luciano Castro y un mensaje a Griselda Siciliani que explotó en redes

Triatlón: se realizaron las acreditaciones y mañana se corre en El Carmen
Deportes.

Triatlón: se realizaron las acreditaciones y este domingo se corre en El Carmen

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel