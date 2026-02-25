miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 07:03
Solidaridad.

Lanzaron un bono para ayudar a familias jujeñas de chicos con autismo

La Fundación Hablemos de Autismo Jujuy lanzó un bono solidario para recaudar fondos y sortear kits escolares, de cara al inicio de clases.

Federico Franco
Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

En diálogo con Canal 4, Viviana Maza, referente de la fundación, explicó que la campaña se da en un momento clave, con el inicio del ciclo lectivo. A través del bono solidario, se sortearán cinco kits escolares completos, con una gran cantidad de útiles que resultan de gran ayuda para las familias en este comienzo de clases. Cada bono tiene un valor de $2.000.

“Estamos en plena campaña de nuestro bono de contribución solidario. Se acercan las clases y estamos sacando este bono para poder ayudar también a las familias y, de paso, recaudar fondos para las actividades que queremos desarrollar a lo largo del año”, dijo.

image

Asimismo comentó que “cada bono de contribución tiene un costo de dos mil pesos, que es nada, y se van a estar sorteando cinco kits con un montón de útiles. Es una lista súper completa que nos viene re bien a las familias que tenemos chicos en edad escolar”.

El sorteo se realizará este viernes y será transmitido a través de la página de Facebook de la Fundación Hablemos de Autismo Jujuy. Desde la organización invitan a la comunidad a sumarse y colaborar ingresando a sus redes sociales, donde se encuentran todos los detalles para participar.

Lo recaudado será destinado a solventar las actividades que la fundación tiene previstas para este año, entre ellas la organización de acciones por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se conmemora cada 2 de abril, y el acompañamiento permanente a las familias que atraviesan distintas situaciones vinculadas al trastorno del espectro autista.

Por último, Maza destacó el apoyo recibido para poder concretar la campaña: “Estamos muy contentos con la colaboración de la gente que nos donaron los útiles. Nosotros somos una organización que no depende de nadie, nos autosustentamos, y este bono nos ayuda a poder seguir trabajando durante todo el año”.

Embed - VIVIANA MAZA - HABLEMOS DE AUTISMO

