martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 09:39
Alpine oficializó la salida de Jack Doohan tras la continuidad de Franco Colapinto en la F1

La confirmación del argentino para el 2026 de la F1 redefinió el escenario en la escudería francesa y derivó en la rescisión del vínculo con el australiano.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alpine confirmó que Jack Doohan deja la escudería tras ser reemplazado por Franco Colapinto. &nbsp;

Alpine confirmó que Jack Doohan deja la escudería tras ser reemplazado por Franco Colapinto.

 

La desvinculación de Jack Doohan de Alpine quedó ratificada en las últimas horas a través de un anuncio oficial publicado en las redes sociales de la escudería. Desde el equipo informaron que, de común acuerdo con el piloto australiano, resolvieron poner fin a su vínculo y no seguir trabajando juntos de cara al calendario 2026 de la Fórmula 1.

BWT Alpine Formula One Team comunica que alcanzó un entendimiento consensuado con Jack Doohan para finalizar su etapa como piloto del equipo a partir de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno, habilitándolo a evaluar y encarar nuevos desafíos en su carrera profesional”, expresó el conjunto francés en el comunicado.

Alpine comunicó que Jack Doohan deja la escudería tras perder su lugar como piloto principal.

El reconocimiento de Alpine y el cierre de una etapa

Jack se convirtió en el primer miembro de la academia en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024”, señala el texto.

El comunicado de Alpine en el que comunica la salida de Jack Doohan.

El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”, concluye el comunicado.

La Súper Fórmula, el nuevo horizonte para relanzar su carrera

Todo indica que Jack Doohan continuará su camino deportivo en la Súper Fórmula durante la temporada 2026, con la intención de reimpulsar su trayectoria y mantenerse en carrera de cara a una eventual oportunidad en la Fórmula 1 en 2027, luego de confirmarse que no contará con un asiento en la máxima categoría el próximo año.

Tiempo atrás, Doohan había compartido un emotivo posteo, con saludos y abrazos con parte del equipo Alpine.

En ese escenario, Kondo Racing aparece como su posible destino: la escudería compite con un auto impulsado por Toyota y equipado con motores de la firma japonesa, y proyecta al piloto australiano como uno de los principales candidatos a pelear por el campeonato de la Súper Fórmula en 2026.

