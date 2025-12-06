sábado 06 de diciembre de 2025

6 de diciembre de 2025 - 17:48
Fórmula 1.

Franco Colapinto contra el auto: bronca tras quedar último en la qualy de Abu Dhabi

El argentino Franco Colapinto largará desde el fondo en la última fecha de la F1 y cuestionó la falta de grip y la falta de evolución del Alpine en Abu Dabi.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Franco Colapinto contra el auto: bronca tras quedar último en la qualy de Abu Dhabi

Franco Colapinto contra el auto: bronca tras quedar último en la qualy de Abu Dhabi

Franco Colapinto vivió una de sus jornadas más frustrantes en la Fórmula 1 al finalizar último en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, lo que lo obligará a largar desde el fondo en la carrera que cerrará la temporada este domingo, a las 10:00 hora argentina. El resultado fue el desenlace de un sábado complejo en el circuito de Yas Marina, donde el argentino nunca consiguió sentirse cómodo con el auto y, además, vio cómo le anulaban dos tiempos de vuelta por exceder los límites de pista.

En la conferencia posterior a la qualy, el piloto apuntó directamente al comportamiento del Alpine como principal factor de su pobre rendimiento. Describió que volvió a sufrir una marcada falta de agarre en el tren trasero, un problema que, según remarcó, arrastró durante todo el día pese a los cambios que el equipo introdujo en la puesta a punto. Esa carencia de grip lo obligó a manejar al límite para tratar de compensar la falta de tracción, incrementando el riesgo de errores y afectando su confianza en las curvas rápidas.

Preocupación por el rendimiento del auto

Colapinto también hizo hincapié en la sensación de retroceso que le dejó el sábado en comparación con el inicio del fin de semana. Recordó que en la primera sesión de entrenamientos libres había mostrado un rendimiento alentador, pero que, de un día para el otro, la mejora en tiempos fue mínima y la competitividad se desplomó. Desde su perspectiva, las modificaciones realizadas entre viernes y sábado no dieron el efecto esperado y dejaron al conjunto lejos del resto en una pista donde el equilibrio aerodinámico y la tracción son claves.

De cara a la carrera, el argentino reconoció que el panorama será exigente saliendo desde la última posición, aunque señaló que será fundamental analizar en detalle los datos y entender qué falló para, al menos, encontrar un auto más manejable el domingo. Con una estrategia agresiva y aprovechando cualquier incidente o ingreso del auto de seguridad, buscará avanzar posiciones y cerrar la temporada con un desempeño más digno que el reflejado en la clasificación, en un contexto en el que el rendimiento del monoplaza volvió a estar en el centro de la escena.

