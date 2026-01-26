lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 13:53
Automovilismo.

La Fórmula 1 puso primera en Barcelona: cómo le fue a Franco Colapinto

Comenzaron las pruebas de la F1 en el circuito Barcelona Catalunya y Colapinto tuvo un arranque con sobresalto, pero completó la jornada sin inconvenientes

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Fórmula 1 puso primera en Barcelona y Franco Colapinto dio sus primeros giros&nbsp;

La Fórmula 1 puso primera en Barcelona y Franco Colapinto dio sus primeros giros 

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya empezó a tomar forma. Este lunes, en el Circuito de Barcelona-Catalunya, los equipos iniciaron las pruebas privadas que marcan el estreno del nuevo reglamento técnico.

Lee además
Franco Colapinto en F1 2026: cuándo corre y fechas de los GP.
Automovilismo.

Franco Colapinto debuta como titular en Alpine: así será su calendario en la F1 2026
Franco Colapinto y Maia Reficco, los indicios de una posible romance.
Farándula.

Quién es Maia Reficco, la artista que suena como posible pareja de Franco Colapinto

Con un fuerte hermetismo, máxima seguridad y sin acceso para la prensa, los primeros autos salieron a pista y dejaron las primeras señales de lo que viene.

La actividad se desarrolla a puertas cerradas y con información que se conoce de manera limitada. Incluso, se desplegó un operativo para evitar miradas externas: periodistas y fotógrafos que intentaron observar desde zonas aledañas fueron retirados del lugar, en un contexto de absoluto control.

Fórmula 1, Circuito Barcelona Catalunya foto de @F1
Fórmula 1, Circuito Barcelona Catalunya foto de @F1

Fórmula 1, Circuito Barcelona Catalunya foto de @F1

Entre las novedades más llamativas estuvo la ausencia de Williams, que confirmó a último momento que no participaría de esta primera jornada debido a inconvenientes en el desarrollo de su monoplaza. En contraste, Mercedes fue el primer equipo en girar, seguido por Audi y Alpine, que rápidamente se sumaron a la actividad. Más tarde, Cadillac también acumuló sus primeros kilómetros y se convirtió en la cuarta escudería en salir a pista.

En tanto, McLaren, Ferrari y Aston Martin optaron por no rodar en este inicio. En el caso de Aston Martin, comenzaron a circular versiones sobre demoras en la puesta a punto final del auto, lo que encendió algunas alertas en el paddock.

Las pruebas se extenderán hasta el viernes, aunque cada equipo solo puede utilizar tres de los cinco días disponibles. El clima también juega su papel: se esperan probabilidades de lluvia entre martes y jueves, un factor clave a la hora de definir los cronogramas.

Franco Colapinto y la primera bandera roja

Franco Colapinto en la primer prueba de la F1
Franco Colapinto en la primer prueba de la F1

Franco Colapinto en la primer prueba de la F1

Uno de los momentos destacados de la jornada tuvo como protagonista al argentino Franco Colapinto. El piloto de Alpine provocó la primera bandera roja del día cuando su A526 quedó detenido brevemente a la salida de boxes. El incidente generó tensión, pero rápidamente se disipó: el auto volvió a ponerse en marcha pocos minutos después y regresó a los pits sin asistencia externa.

El problema no pasó a mayores y Colapinto pudo continuar con normalidad, completando su programa de pruebas y sumando kilómetros valiosos en esta etapa inicial.

Durante las primeras horas también giraron pilotos como Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi). Justamente el brasileño protagonizó una nueva interrupción de la actividad, lo que obligó a detener la sesión durante varios minutos. Más tarde, Lawson volvió a quedar detenido en plena recta, provocando otra bandera roja en el cierre del primer turno.

Además, se vio en pista a nombres fuertes como Valtteri Bottas con Cadillac, Andrea Kimi Antonelli con Mercedes e Isack Hadjar con Red Bull Racing.

isack hadjar - red bull racing
Isack Hadjar en Red Bull Racing

Isack Hadjar en Red Bull Racing

Tiempos orientativos y foco en la fiabilidad

Si bien los registros no son oficiales ni determinantes, algunos tiempos comenzaron a circular. Hadjar fue uno de los más rápidos del día, seguido por Antonelli y Colapinto. El argentino completó 28 vueltas y marcó un mejor giro de 1:21.348, mientras que el francés y el italiano sumaron más vueltas y bajaron sus cronos.

De todos modos, en esta etapa los tiempos tienen un valor meramente anecdótico. Las escuderías priorizan comprobar la fiabilidad de los autos, evaluar nuevos componentes y ajustar detalles clave antes del inicio formal de la temporada. Como referencia, la última pole en Barcelona, en el calendario 2025, fue de 1:11.546.

La Fórmula 1 difundió algunas imágenes oficiales de los nuevos monoplazas en acción, aunque sin mayores precisiones. El misterio se mantiene, pero la nueva era ya está en marcha y, para el automovilismo argentino, el nombre de Colapinto vuelve a decir presente en el arranque.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto debuta como titular en Alpine: así será su calendario en la F1 2026

Quién es Maia Reficco, la artista que suena como posible pareja de Franco Colapinto

Alpine oficializó la salida de Jack Doohan tras la continuidad de Franco Colapinto en la F1

Alpine presentó su monoplaza 2026 y Franco Colapinto se prepara para la Fórmula 1

Martín Martos vuelve a Altos Hornos Zapla

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet cayó ante Rivadavia de Mendoza. video
Deportes.

Jujuy Básquet perdió en la última jugada ante Rivadavia de Mendoza

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel