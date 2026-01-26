La Fórmula 1 puso primera en Barcelona: cómo le fue a Franco Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya empezó a tomar forma. Este lunes, en el Circuito de Barcelona-Catalunya, los equipos iniciaron las pruebas privadas que marcan el estreno del nuevo reglamento técnico.

Con un fuerte hermetismo, máxima seguridad y sin acceso para la prensa, los primeros autos salieron a pista y dejaron las primeras señales de lo que viene.

La actividad se desarrolla a puertas cerradas y con información que se conoce de manera limitada. Incluso, se desplegó un operativo para evitar miradas externas: periodistas y fotógrafos que intentaron observar desde zonas aledañas fueron retirados del lugar, en un contexto de absoluto control.

Entre las novedades más llamativas estuvo la ausencia de Williams, que confirmó a último momento que no participaría de esta primera jornada debido a inconvenientes en el desarrollo de su monoplaza. En contraste, Mercedes fue el primer equipo en girar, seguido por Audi y Alpine, que rápidamente se sumaron a la actividad. Más tarde, Cadillac también acumuló sus primeros kilómetros y se convirtió en la cuarta escudería en salir a pista.

En tanto, McLaren, Ferrari y Aston Martin optaron por no rodar en este inicio. En el caso de Aston Martin, comenzaron a circular versiones sobre demoras en la puesta a punto final del auto, lo que encendió algunas alertas en el paddock.

Las pruebas se extenderán hasta el viernes, aunque cada equipo solo puede utilizar tres de los cinco días disponibles. El clima también juega su papel: se esperan probabilidades de lluvia entre martes y jueves, un factor clave a la hora de definir los cronogramas.

Franco Colapinto y la primera bandera roja

Franco Colapinto en la primer prueba de la F1 Franco Colapinto en la primer prueba de la F1

Uno de los momentos destacados de la jornada tuvo como protagonista al argentino Franco Colapinto. El piloto de Alpine provocó la primera bandera roja del día cuando su A526 quedó detenido brevemente a la salida de boxes. El incidente generó tensión, pero rápidamente se disipó: el auto volvió a ponerse en marcha pocos minutos después y regresó a los pits sin asistencia externa.

El problema no pasó a mayores y Colapinto pudo continuar con normalidad, completando su programa de pruebas y sumando kilómetros valiosos en esta etapa inicial.

Durante las primeras horas también giraron pilotos como Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi). Justamente el brasileño protagonizó una nueva interrupción de la actividad, lo que obligó a detener la sesión durante varios minutos. Más tarde, Lawson volvió a quedar detenido en plena recta, provocando otra bandera roja en el cierre del primer turno.

Además, se vio en pista a nombres fuertes como Valtteri Bottas con Cadillac, Andrea Kimi Antonelli con Mercedes e Isack Hadjar con Red Bull Racing.

isack hadjar - red bull racing Isack Hadjar en Red Bull Racing

Tiempos orientativos y foco en la fiabilidad

Si bien los registros no son oficiales ni determinantes, algunos tiempos comenzaron a circular. Hadjar fue uno de los más rápidos del día, seguido por Antonelli y Colapinto. El argentino completó 28 vueltas y marcó un mejor giro de 1:21.348, mientras que el francés y el italiano sumaron más vueltas y bajaron sus cronos.

De todos modos, en esta etapa los tiempos tienen un valor meramente anecdótico. Las escuderías priorizan comprobar la fiabilidad de los autos, evaluar nuevos componentes y ajustar detalles clave antes del inicio formal de la temporada. Como referencia, la última pole en Barcelona, en el calendario 2025, fue de 1:11.546.

La Fórmula 1 difundió algunas imágenes oficiales de los nuevos monoplazas en acción, aunque sin mayores precisiones. El misterio se mantiene, pero la nueva era ya está en marcha y, para el automovilismo argentino, el nombre de Colapinto vuelve a decir presente en el arranque.