Alpine presentó su monoplaza 2026 y Franco Colapinto se prepara para la Fórmula 1

Alpine abrió la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un impactante lanzamiento visual al develar oficialmente su nuevo monoplaza, el A526 , que conducirá Franco Colapinto en su primera experiencia como piloto titular . La escudería francesa optó por un escenario poco convencional para la presentación.

Puntualmente, eligieron un crucero surcando las aguas frente a la costa de Barcelona , donde exhibió minuciosamente el vehículo con el que intentará dar un salto de competitividad en el próximo certamen.

La escudería llevó a cabo la revelación del A526 este viernes a primera hora, ratificando varias de las pistas que había ido dejando en días anteriores. El nuevo monoplaza conserva la esencia de Alpine , aunque incorpora modificaciones visuales evidentes que lo distinguen de su predecesor, como la retirada del logo de Mercado Libre como sponsor del auto .

Un aspecto que captó la mirada de todos fue el nuevo color del halo , que ahora luce un rosa vibrante , tonalidad que se repite en varias zonas del auto. El diseño general se complementa con un azul eléctrico más profundo que el de 2025, reemplazando el celeste pálido que predominaba el año anterior y mostrando así una imagen más audaz y moderna .

En el transcurso de la presentación también se confirmó que la selección de colores no fue azarosa. En los adelantos que la escudería había compartido, el monoplaza aparecía cubierto, acompañado de autos de calle de Alpine en tonos azul y plateado, señal que finalmente se tradujo en la apariencia final del A526.

El formato del lanzamiento tuvo una fuerte impronta comercial.

No obstante, la marca francesa aclaró que el vehículo mostrado todavía no refleja todo su potencial técnico. El A526 se exhibió sin revelar su conjunto aerodinámico definitivo, una táctica habitual en la Fórmula 1 contemporánea.

Colores renovados y detalles visuales que marcan la diferencia

La escudería francesa tiene previsto llevar a cabo pruebas privadas en Barcelona durante los próximos días, un primer contacto real con el asfalto que se realizará sin registro de tiempos oficiales ni cobertura mediática, preservando así la confidencialidad técnica frente a sus competidores.

El lanzamiento mostró un fuerte componente comercial, ya que Alpine organizó la presentación junto a MSC, su aliado estratégico en el sector de cruceros de lujo, lo que justifica la elección del Mar Balear como escenario y el carácter exclusivo del evento.

Franco Colapinto se convirtió en uno de los protagonistas centrales de la jornada. El piloto argentino, que compartirá escudería con Pierre Gasly, se subirá por primera vez a un monoplaza desarrollado íntegramente para disputar una temporada completa de Fórmula 1, representando un avance significativo en su trayectoria dentro de la máxima categoría.

Con la presentación del A526 y los primeros test ya a la vista, Alpine empieza a dar inicio a la temporada 2026, con la meta de mejorar su rendimiento y afianzar su proyecto deportivo, colocando a Colapinto como una de sus principales apuestas.

Para Franco Colapinto, este año significará un hito decisivo en su trayectoria. El piloto argentino enfrentará por primera vez una temporada completa como titular de Fórmula 1, contando con una preparación integral desde el inicio de la pretemporada.

“Estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera tuve una pretemporada adecuada para prepararme para un año completo, desde las pruebas hasta la primera carrera”, comentó el bonaerense, destacando la relevancia de sentirse involucrado en el proyecto desde el primer día.

Para Franco Colapinto, la temporada 2026 marcará un punto de inflexión absoluto en su carrera.

Franco Colapinto enfrenta un desafío inédito y apunta a crecer en la F1

El A526, concebido bajo las nuevas normas técnicas y desarrollado junto a Mercedes-AMG, se presenta como un reto completamente nuevo para toda la parrilla, un desafío que Colapinto recibe con entusiasmo: “Es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora. Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacar el máximo partido al paquete”.

En este marco, el piloto argentino de 22 años dejó en evidencia su objetivo para las primeras carreras: acumular experiencia, evolucionar y construir un proyecto sólido a largo plazo. “Intentaré aprender todo lo posible en las primeras carreras, seguir construyendo y seguir creciendo para que podamos ser competitivos como equipo”, afirmó.

Colapinto debutará como piloto titular en 2026.

Desde Alpine, Flavio Briatore subrayó que las nuevas reglas representan “una hoja en blanco y una gran oportunidad para ser más competitivos”, mientras que Pierre Gasly y el director técnico David Sánchez coincidieron en que el A526 abre un territorio completamente inexplorado, incorporando aerodinámica activa, mayor potencia eléctrica y un monoplaza más compacto y angosto. Un desafío exigente, pero perfecto para que Colapinto comience a forjar su propio camino en la Fórmula 1.