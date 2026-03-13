Se supo con quién estaría saliendo Gimena Accardi: ¿Nuevo romance en puerta?

Este jueves se hizo pública la relación sentimental entre Gimena Accardi y Seven Kayne . La noticia se viralizó rápidamente luego de que la periodista Fernanda Iglesias compartiera en Instagram fotos y videos que evidenciaron la cercanía de la actriz de 40 años y el cantante de 26 , dejando claro que atraviesan un vínculo muy cercano .

La dupla se trasladó al Festival de Málaga , en España , y lejos de mantenerse reservados, se mostró visiblemente unida en espacios públicos fuera de la alfombra del evento.

Las imágenes y clips difundidos los captaron recorriendo la playa , participando en sesiones de karaoke y disfrutando de los momentos fuera de cámara del festival. Además, Accardi aprovechó la estadía para presentar la nueva temporada de la serie erótica que lidera como protagonista .

Seven Kayne , cuyo nombre real es Joaquín Cordovero , es un artista que combina la música con la actuación y ha ido consolidando su lugar en ambos ámbitos. Junto a Accardi compartió protagonismo en la serie vertical TILF , donde ella también asumió responsabilidades en la codirección del proyecto .

Fernanda Iglesias publicó imágenes de la actriz y el cantante y dio detalles de la relación.

Los rumores de romance empezaron a circular en noviembre del año pasado.

Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron romance en Málaga y la ex del músico explotó

Gimena Accardi y Seven Kayne.

Los primeros comentarios sobre un posible romance entre Accardi y Kayne comenzaron a circular en noviembre del año pasado, antes de que la serie se estrenara oficialmente. Las publicaciones de la actriz en Instagram, mostrando cercanía con el cantante y con mensajes cargados de complicidad, avivaron las especulaciones sobre una relación que trascendía lo laboral.

Un nuevo romance sacude la farándula.

En aquel momento, Seven Kayne intentó minimizar los rumores, asegurando que todo formaba parte de la promoción del proyecto: “Todo fue por la serie, todo lo que se vio siempre era el set, los rodajes”, aclaró. No obstante, las imágenes y la química evidente entre ambos terminaron por dar la razón a quienes sospechaban que había algo más que una relación profesional.

Los mensajes de la periodista publicando su información.

La encargada de revelar de manera definitiva el romance fue la periodista Fernanda Iglesias. Compartió un video de la pareja en un café de Málaga acompañado de la frase “Romance confirmado” y la canción “Love is in the air”. Además, aportó información sobre cómo comenzó la relación y publicó una imagen de Milagros Viado, la ex de Kayne, para dejar claro que el cantante ya había cerrado ese capítulo de su vida.

Gimena Accardi y Seven Kayne.

De acuerdo con Iglesias, Milagros Viado estaba “harta de que su novio le meta los cuernos” y difundió un video en redes en el que comentaba sobre la traición. “Él le dijo ‘estoy de novio’ y ella le dijo ‘te voy a dar la mejor noche de tu vida’”, contó la modelo en una conversación que se hizo viral.

Finalmente, el video fue borrado, y la periodista aclaró que Viado ya terminó su relación: “Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga”.