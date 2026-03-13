viernes 13 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de marzo de 2026 - 11:11
Farándula.

Se supo con quién estaría saliendo Gimena Accardi: ¿Nuevo romance en puerta?

La periodista Fernanda Iglesias mostró fotos y videos de la actriz con su nuevo compañero en Málaga y reveló cómo se habría iniciado el romance.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Romance confirmado en Málaga y descargo de la ex del músico. &nbsp;

Romance confirmado en Málaga y descargo de la ex del músico.

 

Este jueves se hizo pública la relación sentimental entre Gimena Accardi y Seven Kayne. La noticia se viralizó rápidamente luego de que la periodista Fernanda Iglesias compartiera en Instagram fotos y videos que evidenciaron la cercanía de la actriz de 40 años y el cantante de 26, dejando claro que atraviesan un vínculo muy cercano.

Lee además
el reencuentro de gimena accardi y nico vazquez tras la separacion
Celebridades.

El reencuentro de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la separación
Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández.
Declaraciones.

La palabra de Gimena Accardi sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

La dupla se trasladó al Festival de Málaga, en España, y lejos de mantenerse reservados, se mostró visiblemente unida en espacios públicos fuera de la alfombra del evento.

Gimena Accardi y Seven Kayne.

Las imágenes y clips difundidos los captaron recorriendo la playa, participando en sesiones de karaoke y disfrutando de los momentos fuera de cámara del festival. Además, Accardi aprovechó la estadía para presentar la nueva temporada de la serie erótica que lidera como protagonista.

Fernanda Iglesias publicó imágenes de la actriz y el cantante y dio detalles de la relación.

Seven Kayne, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, es un artista que combina la música con la actuación y ha ido consolidando su lugar en ambos ámbitos. Junto a Accardi compartió protagonismo en la serie vertical TILF, donde ella también asumió responsabilidades en la codirección del proyecto.

Los rumores de romance empezaron a circular en noviembre del año pasado.

Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron romance en Málaga y la ex del músico explotó

Gimena Accardi y Seven Kayne.

Los primeros comentarios sobre un posible romance entre Accardi y Kayne comenzaron a circular en noviembre del año pasado, antes de que la serie se estrenara oficialmente. Las publicaciones de la actriz en Instagram, mostrando cercanía con el cantante y con mensajes cargados de complicidad, avivaron las especulaciones sobre una relación que trascendía lo laboral.

Un nuevo romance sacude la farándula.

En aquel momento, Seven Kayne intentó minimizar los rumores, asegurando que todo formaba parte de la promoción del proyecto: “Todo fue por la serie, todo lo que se vio siempre era el set, los rodajes”, aclaró. No obstante, las imágenes y la química evidente entre ambos terminaron por dar la razón a quienes sospechaban que había algo más que una relación profesional.

Los mensajes de la periodista publicando su información.

La encargada de revelar de manera definitiva el romance fue la periodista Fernanda Iglesias. Compartió un video de la pareja en un café de Málaga acompañado de la frase “Romance confirmado” y la canción “Love is in the air”. Además, aportó información sobre cómo comenzó la relación y publicó una imagen de Milagros Viado, la ex de Kayne, para dejar claro que el cantante ya había cerrado ese capítulo de su vida.

Gimena Accardi y Seven Kayne.

De acuerdo con Iglesias, Milagros Viado estaba “harta de que su novio le meta los cuernos” y difundió un video en redes en el que comentaba sobre la traición. “Él le dijo ‘estoy de novio’ y ella le dijo ‘te voy a dar la mejor noche de tu vida’”, contó la modelo en una conversación que se hizo viral.

Finalmente, el video fue borrado, y la periodista aclaró que Viado ya terminó su relación: “Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El reencuentro de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la separación

La palabra de Gimena Accardi sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

Gimena Accardi y su nueva relación con un joven trapero 14 años menor

El inesperado mensaje de Emanuel Noir: la publicación que sorprendió a sus fans

Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara y lanzó un mensaje polémico en redes

Las más leídas

Colectivos en Jujuy.
Capital.

Desde hoy aumenta el transporte público en San Salvador de Jujuy: los precios

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas video
Interés.

En Jujuy seguirán las lluvias: prevén precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal

La mamá del niño hallado en Abra Pampa agradeció a todos los que la ayudaron a buscarlo. video
Caso Elian.

En exclusiva la mamá del niño hallado en Abra Pampa: "Alguien lo sacó de ahí"

Maps Ruta Provincial 22 El Pongo - Imagen ilustrativa video
Importante.

Más de 10 rutas intransitables en Jujuy, hoy 13 de marzo: cuáles son

Lluvias para el sábado en Jujuy.
Jujuy.

Vuelve la alerta amarilla con tormentas y posible granizo: para cuándo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel