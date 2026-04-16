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16 de abril de 2026 - 10:41
Espectáculos.

Florencia Otero confundió Jujuy con Misiones en Pasapalabra y el video es viral

La actriz respondió “Misiones” ante el mapa de Jujuy en pleno juego y el momento generó repercusión inmediata.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Florencia Otero.

Florencia Otero.

Durante una emisión de Pasapalabra, la actriz y cantante Florencia Otero protagonizó una confusión geográfica que rápidamente circuló en redes: ante la consigna de identificar una provincia por su silueta —popularmente asociada a “la botita”— respondió “Misiones”, cuando en pantalla aparecía el mapa de Jujuy.

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El momento se registró en uno de los juegos del programa, donde la rapidez y la presión del tiempo suelen marcar el ritmo de las respuestas. El recorte audiovisual comenzó a difundirse pocas horas después de la emisión y acumuló visualizaciones, comentarios y réplicas.

La escena ganó notoriedad por la claridad de la imagen mostrada y por tratarse de una figura reconocida del espectáculo, lo que impulsó su viralización en distintas plataformas.

Embed - Flor Otero confundió Jujuy con Misiones

Qué es Pasapalabra y cómo funciona el juego

Pasapalabra es un ciclo de entretenimientos de la televisión argentina basado en preguntas y desafíos de cultura general. Participan figuras invitadas que compiten en distintos juegos que combinan memoria, asociación y conocimiento.

Entre sus secciones, el programa propone identificar palabras, conceptos o imágenes en pocos segundos. Ese formato exige respuestas rápidas y suele generar aciertos destacados y también errores que luego se viralizan.

En ese contexto, la consigna visual del mapa derivó en una respuesta que no coincidió con la provincia representada, lo que dio lugar a uno de los momentos más comentados de la jornada.

El instante que se volvió tendencia

Durante el juego, la producción mostró en pantalla la silueta de Jujuy. Ante esa imagen, Flor Otero respondió “Misiones”, lo que provocó sorpresa inmediata en el estudio.

El fragmento comenzó a circular en redes sociales con rapidez. Usuarios replicaron el video con comentarios, bromas y comparaciones, lo que amplificó su alcance.

El clip se ubicó entre los contenidos más compartidos del día y consolidó su presencia en la agenda digital.

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