El Gobierno dio de baja 166 prepagas: el listado completo y qué ocurre con los afiliados

El listado completo de las 166 prepagas que el Gobierno dio de baja.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dispuso la exclusión de nuevas prepagas , elevando a 166 la cantidad total de entidades dadas de baja del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp) desde el comienzo de la actual administración.

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Mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial , el organismo avanzó con el proceso de reorganización del sistema sanitario , orientado a depurar a aquellos prestadores que no cumplen con las exigencias operativas y administrativas básicas .

En la resolución más reciente, el organismo dispuso la baja definitiva de cuatro prestadoras: Su Medicina Asistencia S.A. , Instituto Panamericano de Salud S.A. , Imedical S.A. y Seres .

El listado completo de las 166 prepagas que el Gobierno dio de baja.

De acuerdo con fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) , estas firmas no pudieron acreditar el cumplimiento de la normativa vigente ni demostrar la capacidad operativa requerida para brindar servicios sanitarios. La decisión se enmarca en una auditoría general destinada a reforzar la transparencia del sistema y a garantizar que el registro incluya únicamente entidades con actividad efectiva .

Empresas sin actividad

El proceso de control y fiscalización —que por ahora se traduce en 166 bajas— se puso en marcha en los primeros meses de la administración de Javier Milei, con una etapa inicial en la que se detectó una cantidad significativa de entidades consideradas “fantasma”.

La Superintendencia de Servicios de Salud profundizó el reordenamiento del sector.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) explicaron que el propósito central de este relevamiento es sanear el sistema y resguardar a los usuarios. La existencia de empresas sin actividad o sin solvencia dentro del registro altera la competencia y genera incertidumbre en el funcionamiento del mercado de la medicina prepaga.

La actual etapa de control se centra en exigir que cada entidad registrada cuente con un nivel básico de solvencia económica y con una infraestructura de servicios coherente con los planes que ofrece.

En la mayoría de los casos revisados por el organismo de supervisión, los motivos de exclusión se repiten. Entre los principales figuran la falta de presentación de los listados de afiliados y la no actualización de los planes de cobertura.

El organismo busca sanear el padrón para garantizar la solvencia de los prestadores activos.

A esto se suma que muchas de las empresas dadas de baja no habían presentado durante años sus balances financieros ni informado los acuerdos con prestadores, requisitos clave para garantizar la continuidad de la atención médica de los usuarios.

Desde el ente regulador remarcaron que este proceso de depuración no impacta en la cobertura de los afiliados activos, dado que, en la mayoría de los casos, las empresas inhabilitadas no contaban con una cartera real de usuarios al momento de la intervención.

En aquellas situaciones en las que se identificó algún nivel de afiliación remanente, el Estado cuenta con herramientas para facilitar la derivación de beneficiarios hacia otros Agentes del Seguro de Salud, asegurando la continuidad de los tratamientos médicos en curso.

El Gobierno nacional asegura que la medida no afecta la atención de los beneficiarios, ya que la mayoría de las firmas inhabilitadas carecían de actividad prestacional real.

El objetivo de la medida

La decisión se enmarca en una estrategia más amplia orientada a promover una competencia libre entre los prestadores, bajo condiciones transparentes y bien definidas. De acuerdo con los informes técnicos, la existencia de numerosas entidades sin funcionamiento real dificultaba el seguimiento del sistema y abría la puerta a posibles irregularidades administrativas.

Con la eliminación de estas 166 firmas, la Superintendencia de Servicios de Salud busca focalizar el control en aquellas empresas de medicina prepaga que efectivamente prestan servicios en el país, concentrando los esfuerzos de fiscalización en el cumplimiento de las coberturas ofrecidas y en la calidad de la atención a los afiliados.

Los controles de auditoría seguirán realizándose de manera continua, por lo que no se descarta que en los próximos meses se sumen nuevas bajas si se detectan incumplimientos de la normativa vigente o falta de prestación efectiva de servicios por parte de otras empresas.

Las causas de las bajas son recurrentes en la mayoría de los expedientes analizados por la autoridad de control.

El relevamiento impulsado por el Gobierno nacional abarca desde pequeñas cooperativas y mutuales del interior hasta sociedades anónimas que han perdido su capacidad de operación o que nunca llegaron a conformar una estructura sanitaria real, tal como exige la Ley 26.682.

La depuración del registro es considerada un paso fundamental dentro del nuevo modelo de libre elección de prestadores que promueve la administración nacional.

El listado de las prepagas dadas de baja por el Gobierno

Prepasa S.A. Prestadora para la Salud

Grupo Proyectar S.R.L.

Clínica Espora S.A.

Emergencias Médicas Fueguinas S.A.

SEM Olavarría S.R.L.

Emergencia Médica Privada S.A.

Grupo IE Traslados S.A.

Sanatorios Acreditados Integrados S.A.

Medinals S.A.

Del Sol S.A.

Veramed SRL

Cardioblas S.A.

Formar Salud S.A.

VFMH Desarrollos S.A.

Salud Patagónica S.A.

UB Asistencial S.A.

Cobertmed SRL

Azul Salud S.A.

Alianza Mediterránea de Salud S.A.

Premium Traslados S.R.L.

El listado completo de las 166 prepagas que el Gobierno dio de baja.

Carmed S.R.L.

Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.

Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea

Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada

Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.

Cooperativa Bienestar Ltda.

Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.

Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.

Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada

Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester

Asociación Mutual San Isidro Labrador

Asociación Mutual Médica Gualeguaychú

Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total

Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social

Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz

Asociación Mutual Trabajo y Progreso

Asociación Mutual Renacer

Asociación Mutual 22 de Julio

Asociación Mutual Bancaria

Mutual Agua y Energía Salta

Mutual de Docentes Privados

Asociación Mutual Crecer

166 prepagas que el Gobierno dio de baja.

Centro Gallego Sociedad Mutual

Asociación Mutual Triángulo

Mutual de Integración Latinoamericana

Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados

Asociación Mutual Voluntarios por la Vida

Asociación Mutual Mercantil del Noroeste

Asociación Mutual Todos Unidos

Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan

Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer

Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba

Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem

Asociación Mutual Pedro Campos

Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA

Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca

Mutual Mediterránea de Servicios Integrales

Mutual Solidaria Génesis

Magna Salud S.R.L.

OMSA Prosal S.A.

Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.

Emergencias Médicas Santa María S.A.

Medicina Asistencial Privada S.R.L.

Medycin S.R.L.

La Superintendencia de Servicios de Salud profundizó el reordenamiento del sector.

IE Emergencias Chivilcoy S.A.

Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.

Compañía Global de Salud S.A.

Vivir Medicina Privada S.A.

Medical S.R.L.

Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.

Siempre S.R.L.

Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.

Roma Salud S.A.

Opsal S.A.

Master Med System S.R.L.

Coseguro Total S.R.L.

Centro Médico del Parque SDH

Mitre Medical Network S.A.

Salud Total S.A.

Confederada Salud SRL

Noba Pampa Salud SRL

Quince

MPN Medical International S.A.

Compañía Mediterránea de Salud S.A.

Gerenciar Salud SRL

Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.

Prepaga SRL

Aio Care S.R.L.

Medicina Privada San Juan Bautista S.A.

Centro Salud S.A.

Medicina Argentina S.A.

Sid Medical S.A.

Acarti S.A.

Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud

Comese Coop. Ltda.

Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.

Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada

Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación

Qué pasará con los afiliados.

Mutual de Activos y Pasivos

Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses

Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina

Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad

Mutual Doce de Enero

Asociación Mutual de Óptica Integral

Asociación Mutual Versailles

Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia

Asociación Mutual Los Andes

Amtapra

Asociación Mutual Arquitas

Asociación Mutual Veteranos Argentinos

Mutual Ibatin

Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)

Staff Médico S.A.,

Sancor Medicina Privada S.A

Obra Social del Personal Aeronáutico

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Cardio S.A.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones

Listado completo de las 166 prepagas que el Gobierno dio de baja.