Charly García fue internado y continúa bajo control médico tras una cirugía en el riñón

Charly García fue internado para una nefrectomía parcial en una operación pautada previamente y continúa bajo control médico en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento , luego de que la cirugía resultara favorable , según informó su representante a LAM (América TV) .

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De acuerdo a lo señalado en el programa conducido por Ángel de Brito , su evolución transcurre en una habitación común y con asistencia de diálisis para cuidar la función de los riñones . Tras la intervención realizada en las últimas horas en Buenos Aires , el estado de salud del artista volvió a encender la preocupación .

El músico, de 72 años , fue hospitalizado para realizarse una nefrectomía parcial , un procedimiento que consiste en retirar una porción del riñón y que, según explicó Karina Iavícoli en el programa, estaba previsto con antelación.

Tras la operación, los profesionales comenzaron un tratamiento de diálisis para acompañar su recuperación. Este tipo de práctica suele aplicarse en este tipo de casos para asistir la función renal y subraya la necesidad de un seguimiento médico constante para evaluar la respuesta del organismo.

Según detalló la periodista, la cirugía formó parte de un tratamiento que García venía realizando desde tiempo atrás, lo que permitió organizar con anticipación su ingreso al quirófano.

Charly García se recupera en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento tras una exitosa nefrectomía parcial.

El procedimiento fue considerado satisfactorio por su representante, quien transmitió al programa: “Salió todo bien”. El artista sigue internado, aunque evoluciona fuera de terapia intensiva, alojado en una habitación común y sin presentar complicaciones de importancia.

¿Qué es una nefrectomía parcial?

La nefrectomía parcial suele elegirse cuando existe la posibilidad de preservar una parte del órgano comprometido. De acuerdo con lo que se indicó, este tipo de intervención apunta a extraer solo el sector afectado del riñón, con el objetivo de resguardar la mayor cantidad posible de tejido sano y sostener su funcionamiento.

Cuando el riñón remanente —o la porción que se logra conservar— responde de manera adecuada, las probabilidades de alcanzar una recuperación completa se incrementan de forma significativa.

El músico, de 72 años, permanece en observación y recibe diálisis para preservar la función renal después de la cirugía.

En las últimas semanas, Charly García fue visto en diferentes apariciones públicas, lo que dio cuenta de su participación activa en la escena cultural. A fines de marzo, el artista estuvo presente en el estadio de River Plate para presenciar uno de los shows de la banda británica AC/DC.

El momento fue registrado por Fabián “Zorrito” Quintiero, quien difundió un video en redes sociales donde se lo ve a Charly atento y emocionado desde su ubicación en la platea. Junto a las imágenes, escribió: “Con el jefe, disfrutando esta masterclass de AC/DC”, y sumó en otra publicación: “Y con el más grande como fan viendo y sintiendo a la escuela de rock”.

Charly García y su vuelta a la escena pública

En los últimos días, el artista también participó de distintas apariciones e intercambios en espacios públicos. Entre ellas, sorprendió a León Gieco durante un viaje a Uruguay, visitó el Museo Malba y compartió encuentros con Rosario Ortega, con quien fue visto disfrutando de una salida gastronómica en la ciudad de Buenos Aires.

León Gieco visitó a Charly García y mostró el regalo que le llevó.

Estas recientes presencias públicas permiten trazar un escenario positivo en cuanto a su estado general y su ritmo de vida previo a la cirugía. Luego de la intervención, García sigue bajo control médico y su evolución es monitoreada día a día en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, según informaron desde su entorno a través del programa.

La elección de realizar una nefrectomía parcial, comunicada por el círculo cercano del artista y confirmada por los especialistas mencionados en LAM, se basa en pautas médicas que buscan reducir al máximo el impacto en el organismo y preservar en la mayor medida posible el funcionamiento renal.

Más allá de la intervención y del acompañamiento con diálisis, los expertos sostienen que, con un seguimiento adecuado y si no surgen inconvenientes, se espera una evolución favorable que le permita retomar una vida activa.