martes 05 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de mayo de 2026 - 10:07
País.

Manuel Adorni convocó a una nueva reunión de Gabinete en medio de la presión judicial

Maniel Adorni convocó al Gabinete en plena causa por enriquecimiento ilícito, tras una declaración que lo compromete y eleva la tensión en el Gobierno.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión de ministros para el próximo viernes a las 14 en Casa Rosada, en un contexto marcado por el avance de una causa judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Lee además
Manuel Adorni
País.

El Gobierno reabre la sala de periodistas y Manuel Adorni dará una conferencia
Manuel Adorni en Casa Rosada
País.

Reabren la sala de prensa de Casa Rosada y Manuel Adorni encabezará una conferencia

La convocatoria se produce luego de la reanudación de sus conferencias de prensa y en un escenario donde el funcionario busca retomar la agenda de gestión mientras crece la atención sobre su situación judicial.

Manuel Adorni (1)

Una declaración que complica el escenario

La causa tomó un nuevo impulso tras la declaración del arquitecto Matías Tabar, quien participó en la refacción de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. El testigo aseguró ante la Justicia que las obras tuvieron un costo de 245 mil dólares y que el pago habría sido realizado en efectivo y sin factura.

Además, el contratista entregó documentación y su teléfono celular para que se analicen las comunicaciones mantenidas con el funcionario. Según trascendió, también admitió haber eliminado mensajes, lo que ahora forma parte de la investigación.

Investigación en curso

La Justicia intenta reconstruir el flujo de dinero y determinar el origen de los fondos utilizados en la remodelación. La causa se tramita en los tribunales de Comodoro Py y suma elementos que podrían resultar clave para definir la situación del jefe de Gabinete.

Mientras tanto, desde el entorno del funcionario buscan relativizar el impacto de la declaración y ponen en duda los montos mencionados.

Respaldo político y tensión interna

En el plano político, el presidente Javier Milei ya había manifestado públicamente su respaldo a Adorni en reuniones anteriores de Gabinete, incluso cuando la investigación ya estaba en curso.

El mandatario había pedido a sus ministros avanzar con los objetivos de gestión y canalizar las demandas a través del jefe de Gabinete, en una señal de fortalecimiento de su rol dentro del Ejecutivo.

Sin embargo, la reaparición del tema en la agenda pública vuelve a generar tensión en el oficialismo, que busca recuperar la iniciativa política y avanzar con su agenda legislativa.

La postura del Gobierno

Desde el Gobierno rechazaron la cifra mencionada por el arquitecto y aseguraron que no se corresponde con la realidad. Fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete indicaron que podrían solicitar una pericia para esclarecer el costo real de las obras.

También señalaron que el arquitecto se había comprometido a presentar facturación detallada de los trabajos, lo que —según sostienen— no ocurrió hasta el momento.

Un escenario abierto

La convocatoria a la reunión de Gabinete se da en un momento delicado para la administración nacional, atravesada por la necesidad de sostener la gestión y, al mismo tiempo, responder a los cuestionamientos judiciales.

Con la investigación en curso y nuevas medidas probatorias en marcha, el futuro del caso dependerá de los avances en la recolección de pruebas y las definiciones que adopte la Justicia en las próximas semanas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno reabre la sala de periodistas y Manuel Adorni dará una conferencia

Reabren la sala de prensa de Casa Rosada y Manuel Adorni encabezará una conferencia

¿Cuándo volverá Manuel Adorni a dar conferencias de prensa?

Adorni: "Que los funcionarios de un gobierno tengan custodia, es un tema de seguridad nacional"

Caso Manuel Adorni: el arquitecto que refaccionó su casa declaró que gastó US$ 245 mil

Lo que se lee ahora
menos consumo y mas financiamiento: crece el uso de tarjeta para gastos basicos video
País.

Menos consumo y más financiamiento: crece el uso de tarjeta para gastos básicos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Centro Provincial de Odontología.
Jujuy.

Atención odontológica gratuita en Jujuy: dónde funciona y en qué horarios

Incendio fatal en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) video
Policiales.

Un incendio trágico que ahora se investiga como crimen: "Querían quemar la evidencia, a mí abuelo y a mi mamá"

Incendio bajo el puente Paraguay. video
Policiales.

Incendio bajo el puente Paraguay: detienen a un hombre acusado de homicidio

Zona de Lobos video
Jujuy.

Zona de Lobos arrancó por Canal 4 con hinchas, invitados y análisis futbolero

Nahuá Santos, el niño desaparecido en Corrientes.
País.

Activaron la Alerta Sofía por Nahuá Santos, un nene de 6 años desaparecido en Corrientes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel