Manuel Adorni convocó a una nueva reunión de Gabinete en medio de la presión judicial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , convocó a una reunión de ministros para el próximo viernes a las 14 en Casa Rosada, en un contexto marcado por el avance de una causa judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

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La convocatoria se produce luego de la reanudación de sus conferencias de prensa y en un escenario donde el funcionario busca retomar la agenda de gestión mientras crece la atención sobre su situación judicial.

La causa tomó un nuevo impulso tras la declaración del arquitecto Matías Tabar, quien participó en la refacción de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. El testigo aseguró ante la Justicia que las obras tuvieron un costo de 245 mil dólares y que el pago habría sido realizado en efectivo y sin factura.

Además, el contratista entregó documentación y su teléfono celular para que se analicen las comunicaciones mantenidas con el funcionario. Según trascendió, también admitió haber eliminado mensajes, lo que ahora forma parte de la investigación.

Investigación en curso

La Justicia intenta reconstruir el flujo de dinero y determinar el origen de los fondos utilizados en la remodelación. La causa se tramita en los tribunales de Comodoro Py y suma elementos que podrían resultar clave para definir la situación del jefe de Gabinete.

Mientras tanto, desde el entorno del funcionario buscan relativizar el impacto de la declaración y ponen en duda los montos mencionados.

Respaldo político y tensión interna

En el plano político, el presidente Javier Milei ya había manifestado públicamente su respaldo a Adorni en reuniones anteriores de Gabinete, incluso cuando la investigación ya estaba en curso.

El mandatario había pedido a sus ministros avanzar con los objetivos de gestión y canalizar las demandas a través del jefe de Gabinete, en una señal de fortalecimiento de su rol dentro del Ejecutivo.

Sin embargo, la reaparición del tema en la agenda pública vuelve a generar tensión en el oficialismo, que busca recuperar la iniciativa política y avanzar con su agenda legislativa.

La postura del Gobierno

Desde el Gobierno rechazaron la cifra mencionada por el arquitecto y aseguraron que no se corresponde con la realidad. Fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete indicaron que podrían solicitar una pericia para esclarecer el costo real de las obras.

También señalaron que el arquitecto se había comprometido a presentar facturación detallada de los trabajos, lo que —según sostienen— no ocurrió hasta el momento.

Un escenario abierto

La convocatoria a la reunión de Gabinete se da en un momento delicado para la administración nacional, atravesada por la necesidad de sostener la gestión y, al mismo tiempo, responder a los cuestionamientos judiciales.

Con la investigación en curso y nuevas medidas probatorias en marcha, el futuro del caso dependerá de los avances en la recolección de pruebas y las definiciones que adopte la Justicia en las próximas semanas.