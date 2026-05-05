Así es el león marino gigante que es furor en San Francisco y es viral en redes

Así es el león marino gigante que es furor en San Francisco y arrasa en redes.

El avistamiento de “Chonkers” , un ejemplar de Steller sea lion , sorprendió a todos los visitantes que se acercan al muelle Pier 39 en la ciudad de San Francisco . La presencia de este león marino llama la atención por lo inusual de su tamaño , muy por encima del de los leones marinos californianos habituales.

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Este animal, con un peso aproximado de 1.100 kilos y una longitud que supera los tres metros , se distingue por su cuerpo voluminoso y su pelaje de tonalidad clara , características propias de su especie. Sus dimensiones lo hacen fácilmente reconocible y suelen generar comparaciones con los ejemplares más comunes de la zona, según detalla la revista Popular Science .

El sobrenombre comenzó a circular en plataformas digitales , después de que distintos usuarios difundieran con asombro fotos y grabaciones del animal. Al tratarse de un macho adulto perteneciente a la especie Steller sea lion , su aparición en esa zona resulta poco habitual, lo que despertó el interés tanto de expertos como de visitantes .

La llegada de Chonkers, un león marino de Steller de más de mil cien kilos, sorprende a visitantes del Pier 39 en San Francisco.

Este hecho volvió a colocar a la San Francisco Bay en el centro de la atención científica, ya que ofrece una ocasión poco frecuente para estudiar las características de la especie de león marino de mayor tamaño del hemisferio norte .

Comportamiento y llegada al muelle Pier 39

La presencia de este ejemplar en el muelle Pier 39 alteró el funcionamiento habitual de la colonia de sea lion que suele utilizar el lugar tanto para alimentarse como para descansar.

El ejemplar de león marino de Steller llamado Chonkers ha modificado la dinámica habitual entre los leones marinos en las plataformas del Pier 39.

En condiciones normales, estos animales se organizan en grupos compactos debido a su comportamiento de tipo tigmotáctico, una conducta que los lleva a mantenerse en contacto físico entre sí como forma de protección y para conservar el calor corporal. No obstante, la llegada de un individuo de dimensiones tan grandes provocó una modificación en ese equilibrio, alterando la disposición habitual del grupo.

Desde comienzos de abril comenzó a ser avistado, generando gran curiosidad entre los turistas y quienes trabajan en el muelle. Según explican especialistas, los ejemplares de Steller sea lion suelen desplazarse muy raramente hasta latitudes tan australes, lo que incrementa el interés científico y público por este caso.

Las imágenes que circularon muestran a “Chonkers” irrumpiendo sobre plataformas ya ocupadas, desplazando a otros sea lion presentes y provocando un golpe seco y potente al caer o moverse sobre las estructuras.

El peso y tamaño de Chonkers obligaron a los leones marinos californianos a replegarse, alterando jerarquías en la colonia del muelle.

Sheila Chandor, a cargo de la administración del muelle Pier 39, señaló que las plataformas del lugar no fueron construidas para soportar el peso de animales que pueden alcanzar alrededor de 900 kilogramos (aproximadamente 1.984 libras). Aun así, no se registraron daños en la infraestructura.

A pesar del impacto inicial generado por la presencia del ejemplar, la convivencia entre las distintas especies presentes en el área se ha mantenido estable y sin incidentes relevantes, lo que ha permitido continuar con la observación prolongada de este comportamiento poco habitual.

Impacto en la colonia y convivencia

La aparición de este ejemplar ha modificado la conducta habitual de la colonia de California sea lion que reside en la marina. En condiciones normales, alrededor de dos mil individuos suelen ocupar y compartir las plataformas, pero la llegada de un ejemplar de Steller sea lion de gran tamaño provocó alteraciones en la organización espacial y en la jerarquía interna del grupo.

Chonkers perteneciente a una especie que fue “en peligro” según la UICN, pone en agenda la situación ecológica del león marino de Steller.

Los ejemplares locales han sido observados retirándose o cediendo espacio frente a “Chonkers”, lo que evidencia cómo la presencia de un solo individuo puede influir de manera significativa en la dinámica social de toda la colonia.

Aunque no constituye un hecho inédito que un ejemplar de Steller sea lion aparezca en el muelle —ya que, en ocasiones puntuales, algunos individuos se alejan de su distribución habitual durante procesos migratorios o en la búsqueda de alimento—, en este caso la permanencia extendida del animal ha despertado un interés especial.

El seguimiento permanente del fenómeno indica que, pese a la convivencia ajustada entre especies, no se han producido heridas ni episodios de gravedad. Aun así, se han registrado de manera detallada los movimientos, desplazamientos y la reconfiguración constante de la estructura del grupo.

Con más de mil kilos y 3 metros, es furor en las redes sociales.

Reacciones del público y viralización

La popularidad de “Chonkers” creció de manera rápida a partir de su circulación en redes sociales, donde su gran envergadura se convirtió en tema de sorpresa y debate. Usuarios de plataformas como Reddit colaboraron en la creación del apodo, mientras que las imágenes de sus interacciones con otros animales impulsaron su rápida viralización.

El interés generado llevó a que numerosos turistas y curiosos se acercaran al muelle Pier 39, motivados por la posibilidad de observar en persona a este singular ejemplar.

La amplia repercusión en internet contribuyó a aumentar el interés por temas vinculados a la conservación ambiental y la diversidad de la vida marina. A partir de ello, surgieron discusiones acerca de las diferencias entre las especies presentes en la San Francisco Bay y la relevancia de preservar estos entornos naturales.

Usuarios lo bautizaron Chonkers.

Al mismo tiempo, se impulsó la consulta de información y una mayor participación en iniciativas orientadas a la protección de los ecosistemas marinos.

Situación ecológica del león marino de Steller

La aparición de este ejemplar en la ciudad de San Francisco vuelve a poner en el centro de la atención la situación de los Steller sea lion, una especie cuyos ejemplares disminuyeron de forma significativa a partir de la década de 1970, principalmente como consecuencia de la sobreexplotación pesquera.

Esta caída en su población llevó a que fueran catalogados como especie “en peligro” durante más de quince años dentro de la Lista Roja de la International Union for Conservation of Nature, organismo encargado de evaluar el estado de conservación de las especies a nivel mundial.

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En los últimos años, algunas colonias de la especie han mostrado signos de recuperación, lo que permitió reclasificarla dentro de la categoría de “casi amenazada”. Aun así, su estado de conservación a nivel global sigue siendo delicado y permanece bajo seguimiento constante por parte de la comunidad científica.

La aparición de ejemplares como “Chonkers” en áreas poco habituales está siendo analizada como un posible indicio de variaciones en los patrones migratorios o en la disponibilidad de alimento en su entorno natural.