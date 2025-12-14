Más de 500 personas participaron del Desafío Tipuana, una maratón solidaria y familiar en El Ceibal

El Loteo Tipuana, ubicado en El Ceibal sobre la ruta nacional 9 Km 14, fue escenario este fin de semana del Desafío Tipuana, una maratón familiar que reunió a más de 500 inscriptos en una jornada cargada de energía, deporte y compromiso social.
El evento, organizado por Agostini Desarrollos Inmobiliarios junto a la Fundación URKU, tuvo como objetivo principal promover la actividad física, la integración familiar y la solidaridad. Esta fue la segunda edición de la propuesta, que contó además con la participación especial y el acompañamiento de la Fundación Hospital de Niños de Jujuy.
Los participantes pudieron elegir entre distintas modalidades y distancias adaptadas a todos los niveles: 2K, 5K, 10K, trekking y la siempre convocante categoría KIDS, pensada especialmente para los más pequeños. A lo largo de la jornada también se desarrollaron múltiples actividades recreativas, transformando el evento en una verdadera fiesta familiar.
Más allá del aspecto deportivo, el Desafío Tipuana tuvo un fuerte espíritu solidario. Todos los corredores y sus familias colaboraron con la donación de un juguete, destinado a niños, reforzando el carácter solidario de la iniciativa.
La organización estuvo a cargo de URKU Trail & Running, lo que garantizó una logística ordenada y una experiencia positiva para todos los asistentes. Desde la organización destacaron la gran convocatoria y el acompañamiento de las familias, consolidando al Desafío Tipuana como un evento que crece año a año en la provincia.
