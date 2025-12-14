domingo 14 de diciembre de 2025

14 de diciembre de 2025 - 12:38
Salud.

Más de 500 personas participaron del Desafío Tipuana, una maratón solidaria y familiar en El Ceibal

El evento combinó deporte y solidaridad, y fue organizado por Agostini Desarrollos Inmobiliarios y la Fundación URKU, con el apoyo de la Fundación Hospital de Niños de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Maratón Tipuana.

Maratón Tipuana.

Agostini Desarrollos Inmobiliarios presenta su nuevo desarrollo:Loteo Tipuana
Nuevo desarrollo.

Tipuana ya está transformando la nueva zona sur de Jujuy
nueva edicion de la feria de lotes: tipuana etapa 2 lanza su preventa con financiacion total y sin anticipo
Jujuy.

Nueva edición de la Feria de Lotes: Tipuana Etapa 2 lanza su preventa con financiación total y sin anticipo

El evento, organizado por Agostini Desarrollos Inmobiliarios junto a la Fundación URKU, tuvo como objetivo principal promover la actividad física, la integración familiar y la solidaridad. Esta fue la segunda edición de la propuesta, que contó además con la participación especial y el acompañamiento de la Fundación Hospital de Niños de Jujuy.

image

Los participantes pudieron elegir entre distintas modalidades y distancias adaptadas a todos los niveles: 2K, 5K, 10K, trekking y la siempre convocante categoría KIDS, pensada especialmente para los más pequeños. A lo largo de la jornada también se desarrollaron múltiples actividades recreativas, transformando el evento en una verdadera fiesta familiar.

WhatsApp Video 2025-12-14 at 09.27.25

Más allá del aspecto deportivo, el Desafío Tipuana tuvo un fuerte espíritu solidario. Todos los corredores y sus familias colaboraron con la donación de un juguete, destinado a niños, reforzando el carácter solidario de la iniciativa.

La organización estuvo a cargo de URKU Trail & Running, lo que garantizó una logística ordenada y una experiencia positiva para todos los asistentes. Desde la organización destacaron la gran convocatoria y el acompañamiento de las familias, consolidando al Desafío Tipuana como un evento que crece año a año en la provincia.

