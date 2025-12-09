martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 18:05
Maratón.

Desafío Tipuana: ¡vení a correr en familia, para cerrar el 2025!

El próximo domingo 14 de diciembre a las 9:00 hs, el Loteo Tipuana (El Ceibal – ruta 9 Km 14) se llenará de energía y solidaridad con la realización del Desafío Tipuana, una maratón familiar que promete ser el evento del año en San Salvador de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Desafío Tipuana

Desafío Tipuana

Organizado por Agostini Desarrollos Inmobiliarios y la Fundación URKU, este evento no sólo promoverá la actividad física y la integración familiar, sino que también apoyará una noble causa. La maratón cuenta con la participación especial de la Fundación Hospital de Niños.

Los participantes podrán disfrutar de diferentes distancias adaptadas para todos los niveles: 2K, 5K, 10K, trekking y, por supuesto, la divertida categoría KIDS, pensada especialmente para los más pequeños. La inscripción es libre y gratuita, y se puede realizar a través de www.urku.com.ar hasta el día jueves inclusive. Las acreditaciones se realizarán en oficinas de la empresa, José de la Iglesia 1390 – Bº Cuyaya - de 9.00 a 12.00 horas, el día sábado 13.

Invitamos a todos los corredores y sus familias a colaborar con la donación de un juguete para los niños, haciendo de esta maratón no solo un evento deportivo, sino también un gesto de solidaridad y alegría para los niños.

Desafío Tipuana
Desafío Tipuana

Desafío Tipuana

En esta edición, el Desafío Tipuana contará con la participación de URKU Trail & Running y el apoyo de la Fundación Hospital de Niños de Jujuy, garantizando una organización impecable y una experiencia inolvidable para todos los asistentes. Habrá muchas actividades a lo largo de la jornada para hacer de este día una verdadera fiesta familiar.

¡No te quedes afuera! Sumate al Desafío Tipuana y disfrutá de una jornada llena de deporte, diversión y solidaridad. Este 14 de diciembre, vení a correr con nosotros y ayudanos a hacer la diferencia.

Para más información e inscripciones, visita www.urku.com.ar y seguí las redes sociales de Agostini Desarrollos Inmobiliarios para estar al tanto de todas las novedades. ¡Te esperamos!

