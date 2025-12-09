Desafío Tipuana: ¡vení a correr en familia, para cerrar el 2025!

Organizado por Agostini Desarrollos Inmobiliarios y la Fundación URKU , este evento no sólo promoverá la actividad física y la integración familiar, sino que también apoyará una noble causa. La maratón cuenta con la participación especial de la Fundación Hospital de Niños .

Los participantes podrán disfrutar de diferentes distancias adaptadas para todos los niveles: 2K, 5K, 10K, trekking y, por supuesto, la divertida categoría KIDS , pensada especialmente para los más pequeños. La inscripción es libre y gratuita, y se puede realizar a través de www.urku.com.ar hasta el día jueves inclusive. Las acreditaciones se realizarán en oficinas de la empresa, José de la Iglesia 1390 – Bº Cuyaya - de 9.00 a 12.00 horas, el día sábado 13.

Invitamos a todos los corredores y sus familias a colaborar con la donación de un juguete para los niños, haciendo de esta maratón no solo un evento deportivo, sino también un gesto de solidaridad y alegría para los niños.

En esta edición, el Desafío Tipuana contará con la participación de URKU Trail & Running y el apoyo de la Fundación Hospital de Niños de Jujuy, garantizando una organización impecable y una experiencia inolvidable para todos los asistentes. Habrá muchas actividades a lo largo de la jornada para hacer de este día una verdadera fiesta familiar.

¡No te quedes afuera! Sumate al Desafío Tipuana y disfrutá de una jornada llena de deporte, diversión y solidaridad. Este 14 de diciembre, vení a correr con nosotros y ayudanos a hacer la diferencia.

Para más información e inscripciones, visita www.urku.com.ar y seguí las redes sociales de Agostini Desarrollos Inmobiliarios para estar al tanto de todas las novedades. ¡Te esperamos!

