jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 07:16
¡Oportunidad única!

Una buena inversión te espera en Tipuana

¡Oportunidad única! Agostini Desarrollos Inmobiliarios presenta Tipuana Etapa 2. Conocé todos los detalles de esta gran oportunidad.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
DJI_20250625114756_0059_D_edit

Vos podés ser uno de los pocos con visión de futuro aprovechando esta increíble oportunidad: Agostini Desarrollos Inmobiliarios presenta Tipuana Etapa 2, un lugar donde no solo compras un lote, sino que aseguras el futuro de tu familia.

Lee además
paritarias: gremios docentes aceptan la propuesta salarial bajo protesta
Educación.

Paritarias: gremios docentes aceptan la propuesta salarial bajo protesta
el duro relato de la mama de sergio sosa: adicciones, el engano de matias jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

La Nueva Zona Sur de Jujuy es el epicentro del crecimiento. Los barrios aledaños ya están habitados y prósperos. Las personas que invirtieron antes ya están disfrutando de la plusvalía y la calidad de vida que esta ubicación ofrece. ¿Vas a quedarte atrás?

La decisión más inteligente que podés tomar

Desde Agostini Desarrollos Inmobiliarios te proponemos lo siguiente: un lote de 450m² en un entorno natural que te hace sentir en paz, con todos los servicios y una laguna imponente. Como proyecto en pozo y pensando en que todos puedan acceder a su terreno, ofrecemos una financiación 100%. Sólo se debe abonar la cuota inicial de solo $137.500, haciendo que la barrera de entrada sea casi inexistente. Comparado con lo que gastas en otras cosas, esta cuota es una inversión tangible en tu futuro.

  • Valorá la tranquilidad: Lotes súper planos y rodeados de naturaleza.
  • Invertí en calidad: Laguna y parque recreativo para disfrutar en familia.
  • Ahorrá tiempo y dinero: Acceso pavimentado en construcción para una conexión rápida.
DJI_20250625114641_0055_Db (1)

La oferta es limitada, solo tenes tiempo hasta el 31 de agosto, quedan cada vez menos terrenos. Cada día que pasa, más inversores deciden entrar en este sistema que permite pagar en muchas cuotas de montos bajos e incrementar su inversión con el paso del tiempo. No dejes que pase el tiempo. Muchos ya tomaron la decisión ahora y se están asegurando su futuro hoy mismo.

La recompensa de comprar de contado

Si estás pensando en invertir de contado, este mes contarás con un 20% de descuento. Una recompensa instantánea por tomar una decisión inteligente y rápida.

¿Estás listo para asegurar tu futuro? La inversión en tu familia es la decisión más importante que vas a hacer.

Envianos un mensaje hoy mismo y da el primer paso para ser dueño de un lote: 3884624099. ¡Apurate!! ¡Vos te mereces un terreno!!

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Paritarias: gremios docentes aceptan la propuesta salarial bajo protesta

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Estado de las rutas y calles en este jueves 14 de agosto. Cortes, desvíos y hechos viales

El lunes llega el resto del equipo de antropología forense para comenzar con las excavaciones

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa ¿Qué le dijo?

Sergio Sosa y Jorge Anachuri. video
Crimen.

Identifican restos de dos desaparecidos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel