Una buena inversión te espera en Tipuana

Vos podés ser uno de los pocos con visión de futuro aprovechando esta increíble oportunidad: Agostini Desarrollos Inmobiliarios presenta Tipuana Etapa 2, un lugar donde no solo compras un lote, sino que aseguras el futuro de tu familia.
La Nueva Zona Sur de Jujuy es el epicentro del crecimiento. Los barrios aledaños ya están habitados y prósperos. Las personas que invirtieron antes ya están disfrutando de la plusvalía y la calidad de vida que esta ubicación ofrece. ¿Vas a quedarte atrás?
La decisión más inteligente que podés tomar
Desde Agostini Desarrollos Inmobiliarios te proponemos lo siguiente: un lote de 450m² en un entorno natural que te hace sentir en paz, con todos los servicios y una laguna imponente. Como proyecto en pozo y pensando en que todos puedan acceder a su terreno, ofrecemos una financiación 100%. Sólo se debe abonar la cuota inicial de solo $137.500, haciendo que la barrera de entrada sea casi inexistente. Comparado con lo que gastas en otras cosas, esta cuota es una inversión tangible en tu futuro.
La oferta es limitada, solo tenes tiempo hasta el 31 de agosto, quedan cada vez menos terrenos. Cada día que pasa, más inversores deciden entrar en este sistema que permite pagar en muchas cuotas de montos bajos e incrementar su inversión con el paso del tiempo. No dejes que pase el tiempo. Muchos ya tomaron la decisión ahora y se están asegurando su futuro hoy mismo.
La recompensa de comprar de contado
Si estás pensando en invertir de contado, este mes contarás con un 20% de descuento. Una recompensa instantánea por tomar una decisión inteligente y rápida.
¿Estás listo para asegurar tu futuro? La inversión en tu familia es la decisión más importante que vas a hacer.
Envianos un mensaje hoy mismo y da el primer paso para ser dueño de un lote: 3884624099. ¡Apurate!! ¡Vos te mereces un terreno!!
