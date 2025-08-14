El Martinazo: se realizó la audiencia imputativa

Durante la mañana de este jueves el propietario del local "El Martinazo" se presentó a las oficinas del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación ya que la causa que pesa sobre él, y un custodio del boliche, pasaron a la órbita de la Fiscalía de Violencia de Género a cargo de la Dra. Curten Haquim.

Después de lo que fue la ampliación de las denuncias de las supuestas víctimas, la causa contra el propietario del boliche El Martinazo pasó a la Fiscalía de violencia de género. En este sentido hoy, cerca de las diez de la mañana, el propietario del local bailable se presentó para la audiencia imputativa junto a su abogado.

La denuncia que pesa contra el propietario de El Martinazo es “lesiones leves en dos hechos producido contra dos mujeres y un hecho de lesiones agravadas por la cantidad de número de participantes con respecto a un masculino”, tal lo había adelantado el Fiscal Aldo Lozano, quien estaba en la causa hasta esta modificación.

Así también existe una denuncia contra un personal de seguridad “por el delito de agresión agravada por el número de participantes conjuntamente con el propietario del local. Surge de la reconstrucción del hecho que habría participado de los golpes con respecto al masculino”, había confirmado el Doctor Lozano.

Denunciaron al propietario del boliche

En los últimos días se conoció la denuncia contra el propietario del boliche bailable El Martinazo por supuestos hechos de violencia de género contra dos mujeres en la puerta del local como así también investigan un presunto ataque de patovicas contra un joven de 26 años.

En este marco, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que las denuncias por violencia fueron realizadas en la Seccional 32 por dos mujeres y un hombre quienes sostuvieron que “el hombre intentó entrar al boliche con pantalón deportivo y ahí se armó una trifulca”.

“Ahí sale, según la denuncia, el propietario del local bailable y en la discusión le pega a una de las mujeres y, posteriormente, uno de los patovicas al continuar el conflicto le pega a la otra mujer haciéndola caer al piso”, afirmaron fuentes cercanas del Ministerio Público de la Acusación.

En el marco de la investigación, desde el MPA confirmaron que “se constataron las lesiones” y que “en la trifulca se detuvo también al hombre que estaba con las dos mujeres”.

En relación a la investigación, adelantaron que mañana los denunciados conocerán la causa de imputación en las oficinas del Ministerio Público, así también las fuentes confirmaron que “hay una testigo que puso en un grupo de WhatsApp que había visto todo y será llamada para atestiguar”.

También agregaron que “existe otra denuncia de un hombre que dijo que había grabado todo desde el auto y el dueño, o un personal de seguridad, le quitó el teléfono”.

La investigación penal preparatoria está a cargo del fiscal Aldo Lozano del Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo a una de las denunciantes, la misma afirmó que “estábamos celebrando el cumpleaños de una amiga y como el boliche queda cerca de su domicilio, decidimos ir un rato”.

“Como mi pareja tenía un pantalón deportivo, le dijimos al personal que consulte con el dueño si es que él podía ingresar así", y agregó que “salió el dueño del lugar muy alterado y dijo que acá no entra ningún villero. En un momento quiso agredir a mi pareja, por lo que me interpuse y al verme me empujó, lo que también le hizo a mi amiga".

Así también el hombre que denunció la agresión sostuvo que cuando salió a defender a su pareja “veo a uno de los patovicas que corría hacia mí e intento escapar pero otro seguridad me agarró en medio de la calle y me tiró al piso".

"Entre los dos me doblaron los brazos me golpearon, con piñas y patadas, en la cara y todo esto delante del dueño que no detuvo la agresión”, afirmó.

Por último, los denunciantes dijeron que “en total son cuatro las denuncias radicadas, las que radicamos los dos y mi amiga y hay una de otro hombre que habría filmado la agresión y un patovica del lugar lo obligó a borrar el video”, finalizó.