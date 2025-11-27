Black Friday en Tipuana: Accedé a tu lote con solo $150.000 y financiación 100%.

Black Friday en Tipuana

Este 27 y 28 de noviembre, Agostini Desarrollos Inmobiliarios lanza una oportunidad única para quienes quieren invertir en tierra de forma segura, accesible y con alto potencial de crecimiento. Durante el Black Friday, podrás reservar tu lote con apenas $150.000 y acceder a financiación 100% en hasta 132 cuotas, una modalidad pensada para proteger el bolsillo de los compradores.

Lotes de 450 m² — Un proyecto en pleno desarrollo. Se trata de lotes amplios de 450 m², ubicados en una zona en crecimiento constante y con urbanización planificada. Al encontrarse “en pozo”, la oportunidad de compra se vuelve ideal para quienes buscan invertir hoy a un precio más bajo y capturar la valorización futura.

Cuotas ajustables por ICAC: previsibilidad y protección. La financiación se realiza con cuotas ajustables por ICAC, un índice que acompaña la evolución de los costos de construcción y que permite que la actualización sea más previsible y coherente con los ingresos reales de las familias.

Esto hace que el plan sea sustentable, accesible y seguro en el tiempo.

¿Por qué aprovechar este Black Friday?. 100% financiado hasta en 132 cuotas.

Solo $150.000 para acceder durante el 27 y 28 de noviembre.

Lotes de 450 m² en un desarrollo en crecimiento.

20% de descuento por pago de contado.

Ideal para inversores, ya que el proyecto está en pozo. Promoción válida únicamente por 48 horas. Esta propuesta exclusiva de Black Friday está disponible solo el jueves 27 y viernes 28 de noviembre, y aplica para lotes seleccionados. Además si querés conocer el lugar y evacuar consultas, el equipo de asesores estarán realizando la atención comercial en el acceso al loteo sobre Ruta Nº9 con la oficina móvil los días mencionados, de 14.00 a 19.00 horas. Aprovechá esta oportunidad única de capitalizarte y hacer una inversión segura. Para más información o para reservar tu lote, contactá a un asesor de Agostini Desarrollos Inmobiliarios al 3884624099, o pasá por la oficina comercial en José de la Iglesia 1390, San Salvador de Jujuy. Contenido Externo

