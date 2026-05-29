Crimen en Pozo Cavado: tres acusados irán a juicio por el doble homicidio

La Justicia resolvió la apertura del juicio oral y público contra los tres acusados por el doble homicidio ocurrido en 2025 en Pozo Cavado, localidad de El Carmen, donde fueron hallados los cuerpos de L.C.L. y M.N.P.
La investigación penal preparatoria fue concluida por el Ministerio Público de la Acusación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N°9 de El Carmen-Perico, a cargo del fiscal Luis Marcelo De Aparici.
Qué resolvió la Justicia
Durante la audiencia de control de acusación, la Fiscalía formuló la acusación contra D.F.M., L.G.E. y V.G.Y., señalados como coautores y partícipe necesaria de los delitos de doble homicidio criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, en concurso real.
En la audiencia también se expuso una importante cantidad de elementos probatorios, evidencias materiales, informes técnicos, pericias y testimonios reunidos durante la investigación.
Prisión preventiva para los imputados
El fiscal De Aparici solicitó la apertura del juicio oral y público para los tres acusados, pedido que fue admitido por el juez de Control Gastón Mercau.
Además, a pedido de la Fiscalía, el Juzgado resolvió prorrogar por 60 días la prisión preventiva de los tres imputados.
En el caso de D.F.M., quien cumplía prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria, la Fiscalía pidió revocar ese beneficio. El magistrado hizo lugar al planteo y dispuso su traslado al Servicio Penitenciario.
Una investigación compleja
Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron el trabajo desarrollado junto a la Fiscalía interviniente y personal de la Policía de Jujuy, que permitió reunir centenares de evidencias y una importante cantidad de testigos para sostener la acusación en juicio.
En representación de la madre de una de las víctimas intervino el abogado Nicolás Flores, del Centro de Asistencia a la Víctima del MPA, como querellante particular. Durante la audiencia, acompañó y adhirió a los requerimientos formulados por la Fiscalía.
Sobre los hechos
Dos cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo totalmente calcinados en mayo del 2025. Fue sobre la Ruta 43 en Pozo Cavado, en El Carmen.
Los cadáveres estaban dentro de una camioneta, y hasta el lugar llegaron especialistas de la Brigada de Investigaciones, Policía de esa ciudad, Bomberos y personal de la fiscalía de turno, quienes cercaron la zona para preservar las pruebas.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.