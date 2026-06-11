Detuvieron en Jujuy a un acusado por tentativa de femicidio en Salta

Un hombre fue detenido en Jujuy en el marco de una investigación por tentativa de femicidio contra una mujer de 27 años , ocurrida el pasado 22 de mayo en la ciudad de Orán, Salta . Además, se logró ubicar a la víctima, quien había sido denunciada como desaparecida por sus familiares.

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La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, informó de la detención. Según habían denunciado sus familiares, la mujer tras el hecho se había ausentado de su hogar y había evadido la custodia dispuesta para su protección . Ahora será revisada para verificar su estado de salud y luego será revinculada con su grupo familiar.

Antecedentes de violencia en Salta

De acuerdo con las actuaciones, el sospechoso y la mujer mantenían una relación de pareja con antecedentes de violencia. Antes de la presunta tentativa de femicidio y el acusado ya había sido imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán, a cargo de la fiscal penal Claudia Carreras, como autor de los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia en perjuicio de la misma mujer.

En ese contexto, la fiscal Carreras había solicitado la prisión preventiva del hombre de 27 años. Sin embargo, en una audiencia flexible y multipropósito realizada el pasado 16 de abril, el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, no hizo lugar al pedido y ordenó su inmediata libertad.

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La apelación y la nueva orden de detención

Tras esa decisión, la fiscal Carreras apeló la resolución. El pasado lunes 8 de junio, en una audiencia ante la Sala II del Tribunal de Impugnación, el juez de Impugnación Guillermo Poliotto resolvió hacer lugar al recurso.

A partir de esa medida, se ordenó la inmediata detención del sospechoso bajo la modalidad de prisión preventiva y fue declarado en rebeldía. La fiscal destacó el trabajo realizado por personal de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, además de la colaboración del Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Jujuy.