Activaron la búsqueda de tres adolescentes desaparecidos en Jujuy

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad, CINDAC , informó que se busca a tres adolescentes en Jujuy. Se trata de Jhoselyn del Rosario Erika Estrada Astudilla, Agustín Alejandro Maizarez y Mia Morena Barrientos.

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Desde el organismo solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con sus paraderos. Quienes tengan datos pueden comunicarse al 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.

CINDAC informó que se busca a Jhoselyn del Rosario Erika Estrada Astudilla , de 17 años, quien se encuentra desaparecida desde el 25 de mayo de 2026. La denuncia fue radicada el 27 de mayo y la adolescente tiene domicilio en barrio Malvinas, en San Salvador de Jujuy.

Según la información oficial, es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos negros y cabello castaño oscuro ondulado. Además, posee un piercing en el labio inferior del lado derecho.

Al momento de ausentarse, vestía pantalón negro tipo engomado, buzo negro tipo canguro, zapatillas negras y llevaba un bolso tipo morral de color oscuro.

adolescente desaparecida

También buscan a Agustín Maizarez

El organismo también comunicó la búsqueda de Agustín Alejandro Maizarez, de 15 años, quien se encuentra desaparecido desde el 27 de mayo de 2026. La denuncia fue radicada ese mismo día y tiene domicilio en San Pedro de Jujuy.

Agustín es de contextura delgada, tez trigueña, cabello negro corto y mide aproximadamente 1,65 metros. Al momento de ausentarse, vestía camperón azul, campera marrón y pantalón de jean color negro.

joven desaparecido

Buscan a Mia Morena Barrientos

CINDAC también informó que se busca a Mia Morena Barrientos, de 16 años, desaparecida desde el 27 de mayo de 2026. La denuncia fue radicada el mismo día y la adolescente tiene domicilio en Monterrico.

Mia es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez morena, cabello lacio de color negro y flequillo. Además, posee un piercing en el labio superior del lado izquierdo.

menor desaparecida jujuy

Cómo aportar información

Quienes puedan brindar datos sobre el paradero de cualquiera de los tres adolescentes deben comunicarse de inmediato a la línea 911, a los teléfonos 388-6860239 o 388-6828607, o acercarse a la unidad policial más cercana.