¿Cuánto sale actualizar el nuevo DNI?

Desde esta semana comenzó en todo el país la emisión del nuevo DNI en formato electrónico y del pasaporte renovado . La actualización, impulsada por la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) , apunta a adecuar la documentación argentina a los requisitos globales en materia de seguridad y avances tecnológicos , de acuerdo con lo establecido por el Gobierno .

La decisión fue comunicada por el presidente Javier Milei en un acto junto a funcionarios del Gobierno nacional y formalizada luego a través del Boletín Oficial , mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026 .

El renovado sistema de documentación suma herramientas tecnológicas orientadas a reforzar la seguridad de la información personal y a ofrecer mecanismos de identificación más confiables , tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros con residencia en el país.

En ese marco, el DNI digital pasa a utilizar una credencial de policarbonato equipada con un chip de lectura sin contacto , mientras que el pasaporte incorpora una página de datos también fabricada en policarbonato , con grabado láser y nuevos dispositivos destinados a prevenir falsificaciones .

El nuevo DNI electrónico incorpora una tarjeta de policarbonato con chip sin contacto y grabado láser.

El proceso de recambio contempla la utilización de los materiales remanentes de las versiones anteriores hasta que se agoten, lo que garantiza que los documentos emitidos bajo el sistema previo sigan siendo válidos hasta la fecha de vencimiento indicada. En ese contexto, resulta fundamental saber si corresponde renovar el DNI o el pasaporte durante este año y cuál es el valor de cada trámite.

A quiénes les corresponde renovar el DNI en 2026 y cuál es el procedimiento

Desde la aplicación de la nueva reglamentación, la DNRP determinó que todos los Documentos Nacionales de Identidad que se emitan pasarán a ser electrónicos y deberán cumplir con los lineamientos técnicos fijados en la disposición 54/2026. El formato actualizado incorpora una credencial de policarbonato en capas múltiples, datos grabados con láser, impresión mediante inyección de tinta y un chip de tecnología sin contacto.

El pasaporte argentino actualizado cuenta con 34 páginas y una hoja personalizada de policarbonato.

Entre los datos que pueden observarse en el documento figuran la imagen frontal del titular, el emblema nacional y la leyenda “República Argentina - Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, junto con el nombre completo, sexo, número de DNI, fechas de emisión y caducidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de serie grabado con tecnología láser, código CAN, imagen secundaria de seguridad y la firma del titular.

En el caso de personas menores de 14 años, la rúbrica corresponde al padre, la madre o el representante legal cuando se trata de niños de hasta cinco años, mientras que desde esa edad la firma pasa a ser la del propio menor. Para los recién nacidos que no pueden ser trasladados por motivos médicos, la normativa contempla la emisión de un Documento Nacional de Identidad transitorio denominado “0 Año”, con validez exclusiva en el ámbito nacional y limitado a información biográfica y de filiación.

El trámite de renovación requiere presentar DNI vigente y en caso de menores acompañamiento legal.

El Documento Nacional de Identidad destinado a personas extranjeras conserva el diseño y las especificaciones técnicas del emitido para ciudadanos argentinos, con el agregado de datos vinculados al país de origen, el número de juzgado interviniente y la fecha en que se otorgó la naturalización. En el caso de los veteranos de la guerra de las Islas Malvinas, se mantiene la inscripción especial que reconoce su condición.

La gestión debe efectuarse en la oficina del Registro Civil correspondiente al domicilio o en los puntos oficiales de documentación, donde es obligatorio presentar el DNI previo, validar la identidad y, según la situación, aportar resoluciones judiciales u autorizaciones particulares.

renaper.jpg

Quiénes deben actualizar el pasaporte en 2026 y cómo hacerlo

La renovación del pasaporte argentino no es un trámite exigido para quienes poseen la versión previa y aún se encuentra en curso de validez. Los ejemplares emitidos con anterioridad a la aplicación de la normativa actual continúan siendo aceptados a nivel internacional hasta su fecha de caducidad. La gestión de un nuevo pasaporte resulta necesaria únicamente en casos de vencimiento cercano o cuando se deba solicitar otro documento por motivos administrativos o vinculados a viajes.

El nuevo pasaporte suma un total de 34 páginas e incluye una página de policarbonato individualizada mediante grabado láser, lo que refuerza tanto la protección como la durabilidad del documento. En el caso de las personas mayores de 18 años, su período de validez se extiende por diez años desde la emisión, mientras que para niños y adolescentes la vigencia es de cinco años. El día preciso de expiración se encuentra indicado en la página informativa del pasaporte.

Entrega de DNI

La gestión puede efectuarse tanto en los Centros de Documentación del Renaper como en los registros civiles autorizados. En el caso de las personas adultas, se requiere exhibir el DNI en formato tarjeta en vigencia y, si corresponde, el pasaporte previo. Para quienes son menores de 18 años, resulta indispensable que concurran junto a su padre, madre o tutor legal, además de presentar su DNI actualizado.

Cuando el procedimiento se realiza sin la presencia de los padres, debe adjuntarse una autorización validada por un juez o escribano. En situaciones que involucren a personas con discapacidad, es necesario presentar la resolución judicial que acredite tutela, curatela o el permiso correspondiente.

El pasaporte se envía al domicilio informado al momento de iniciar la gestión. En el caso del pasaporte excepcional para personas extranjeras y de los documentos de viaje destinados a apátridas o refugiados, se aplican idénticas exigencias administrativas.

pasaporte argentina

Aranceles vigentes para 2026

La grilla de costos actualizada fija en $70.000 el valor del pasaporte común. La opción exprés, que contempla la entrega en un plazo de hasta 96 horas hábiles, tiene un costo de $150.000.

En tanto, el trámite “al instante”, habilitado únicamente en sedes específicas y con disponibilidad del documento en seis horas, asciende a $250.000. El pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje para apátridas o refugiados mantienen también un arancel de $70.000. En los casos de reposición por errores u omisiones, el trámite no tiene cargo.

Pasaporte Pasaporte argentino.

Las resoluciones más recientes no especificaron el valor del nuevo DNI electrónico. No obstante, tanto la emisión inicial como las renovaciones continúan realizándose a través de los circuitos tradicionales y conforme a los lineamientos fijados por la DNRP. El progreso del trámite puede consultarse de manera digital utilizando el número de control otorgado al momento de iniciar la solicitud.

La modernización de los documentos se fundamenta en la obligación de adecuarse a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo dependiente de las Naciones Unidas, que promueve la incorporación de sistemas de seguridad más sofisticados y la unificación de pautas técnicas a nivel global para la identificación y los documentos de viaje.

tramite dni niños menores (1).jpg

Desde el Gobierno aclararon que los pasaportes elaborados con los insumos vigentes conservarán plena validez hasta la fecha de expiración consignada, lo que permite una implementación gradual del nuevo esquema y un uso eficiente de los recursos públicos.