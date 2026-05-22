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22 de mayo de 2026 - 11:57
Sociedad.

¡Es oficial! Neymar tendrá su figurita del Mundial 2026: cómo conseguirla

Neymar formará parte del álbum oficial mediante un paquete especial de actualización que llegará después del lanzamiento inicial

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
¡Es oficial! Neymar tendrá su figurita del Mundial 2026: cómo conseguirla

¡Es oficial! Neymar tendrá su figurita del Mundial 2026: cómo conseguirla

La ausencia de Neymar dentro del álbum oficial del Mundial 2026 generó sorpresa, debates y miles de comentarios entre fanáticos del fútbol y coleccionistas apenas comenzaron a circular los primeros sobres de Panini en distintos países. El delantero brasileño, una de las caras más reconocidas del fútbol internacional durante la última década, no apareció dentro de la edición base de la colección y rápidamente surgieron preguntas sobre qué había ocurrido.

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Con el correr de los días, Panini salió a aclarar la situación y confirmó que Neymar sí tendrá figurita oficial en el álbum mundialista. La editorial italiana anunció que el jugador llegará mediante un “Update Set”, un formato especial que la empresa utiliza para agregar futbolistas convocados después del cierre de impresión original.

La noticia volvió a poner al Mundial 2026 en el centro de la conversación global y reactivó el interés de miles de coleccionistas que esperaban la presencia del brasileño dentro de la colección.

Por qué Neymar quedó afuera del álbum original del Mundial 2026

El proceso de impresión del álbum mundialista comienza varios meses antes del inicio del torneo. Se diseña y distribuye millones de sobres de manera simultánea para decenas de países, por lo que las listas definitivas de convocados todavía no existen al momento de cerrar la producción.

En el caso de Neymar, la situación física del delantero brasileño generaba incertidumbre desde hacía tiempo. El jugador atravesaba la recuperación de una lesión ligamentaria sufrida durante las Eliminatorias y dentro del entorno de Brasil todavía no existían certezas sobre su presencia en la Copa del Mundo.

Por esa razón, Panini decidió no incluirlo dentro de la edición inicial del álbum. La empresa tomó la determinación mientras avanzaba la producción internacional y antes de que Brasil oficializara su lista definitiva para el torneo.

La situación cambió durante mayo de 2026, cuando Carlo Ancelotti incluyó a Neymar dentro de una prelista de convocados. Ese movimiento despertó nuevamente las expectativas alrededor del futbolista y generó repercusión inmediata en redes sociales y medios deportivos de todo el mundo.

Finalmente, el 18 de mayo, el entrenador italiano confirmó oficialmente al delantero dentro de la nómina definitiva de Brasil para disputar el Mundial 2026. A partir de esa decisión, se activó el mecanismo de actualización que utiliza para corregir cambios de último momento.

figurita neymar

Cómo funcionarán las nuevas figuritas de Neymar

La empresa confirmó que la lámina del delantero brasileño llegará a través de los llamados “Update Sets”, también conocidos como Sets de Actualización. Se trata de paquetes especiales que se lanzó en torneos anteriores para incorporar futbolistas que quedaron afuera de la edición original pero terminaron participando del campeonato.

A diferencia de los sobres tradicionales, donde las figuritas aparecen de manera aleatoria, estos paquetes incluyen directamente las nuevas láminas agregadas por la editorial. Es decir, quienes compren el pack tendrán asegurada la figurita de Neymar sin depender de intercambios o sobres repetidos.

El sistema además permite reemplazar jugadores impresos inicialmente que finalmente no integran las listas definitivas de las selecciones participantes. De esa manera, se mantiene actualizado el álbum incluso después de haber comenzado la distribución mundial.

La explicación oficial llegó a través de Eli Milgem, quien detalló que el formato busca resolver cambios inevitables dentro de las convocatorias mundialistas.

El álbum del Mundial volvió a convertirse en un fenómeno global

Cada edición del álbum supera lo deportivo y se transforma en un fenómeno cultural que moviliza a millones de personas alrededor del planeta. El Mundial 2026 no quedó afuera de esa lógica y desde las primeras semanas aparecieron debates, intercambios y búsquedas masivas de figuritas difíciles.

La situación de Neymar volvió a demostrar el impacto que todavía tiene el delantero brasileño dentro del fútbol mundial. Su ausencia en la edición inicial se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados entre coleccionistas y fanáticos del torneo.

Durante los últimos años, se amplió su estrategia comercial alrededor del álbum mundialista. Hoy la colección incluye ediciones limitadas, láminas especiales, errores de impresión, sobres exclusivos y actualizaciones posteriores que mantienen activa la conversación durante meses.

Los “Update Sets” forman parte de esa dinámica. Además de solucionar modificaciones en las listas oficiales, funcionan como productos complementarios que aumentan el interés del público y generan nuevas búsquedas entre coleccionistas.

Mientras tanto, la expectativa por la figurita de Neymar ya crece en distintos mercados y muchos fanáticos consideran que podría transformarse en una de las láminas más buscadas de toda la colección del Mundial 2026.

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